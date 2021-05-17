АЕК цікавиться Ребровим
Ребров може змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Грецький клуб поки не прийняв остаточне рішення щодо Хіменеса.
До слова Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші
Однак, за даними SDNA, ймовірність того, що АЕК отримає нового тренера, зросла. АЕК вибирає з 2 – 3 кандидатур. Ребров, який тричі поспіль став чемпіоном Угорщини, серед претендентів на тренерське крісло.
АЕК може скористатися тим, що відносини Реброва з керівництвом Ференцвароша зіпсувалися. Хоча у Реброва ще рік контракту з "фраді", наставник натякав, що може покинути клуб.
В угорському клубі заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.
Ресурс "Динамомания" вже опублікував зарплату Реброва у новому клубі. Повідомляється, що 46-річний тренер отримуватиме 1,3 мільйона євро в рік.
- Зауважимо, що за грецький клуб виступають три українці – Євген Шахов, Дмитро Чигринський і Олег Данченко. У сезоні-2020/2021 команда не змогла виграти чемпіонат Греції.