АЕК цікавиться Ребровим

Ребров може змінити Маноло Хіменеса на посаді головного тренера АЕКа. Грецький клуб поки не прийняв остаточне рішення щодо Хіменеса.

До слова Ребров хоче отримувати більшу зарплату у Ференцвароші

Однак, за даними SDNA, ймовірність того, що АЕК отримає нового тренера, зросла. АЕК вибирає з 2 – 3 кандидатур. Ребров, який тричі поспіль став чемпіоном Угорщини, серед претендентів на тренерське крісло.

АЕК може скористатися тим, що відносини Реброва з керівництвом Ференцвароша зіпсувалися. Хоча у Реброва ще рік контракту з "фраді", наставник натякав, що може покинути клуб.

В угорському клубі заперечували інформацію, що шукають нового тренера на заміну Реброву.

Ресурс "Динамомания" вже опублікував зарплату Реброва у новому клубі. Повідомляється, що 46-річний тренер отримуватиме 1,3 мільйона євро в рік.