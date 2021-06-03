Проблеми з Ференцварошем

У Сергія Реброва контракт з Ференцварошем до літа 2022 року. Але вже весною 2021 року була інформація, що Ребров покине клуб. Нещодавно Ребров дав інтерв'ю, де заявив, що не має намір покидати команду, адже в нього і далі чинний контракт. Хоча керівництво клубу в нього за спиною починає вирішувати ті питання, які в компетенції тренера. І це не дуже подобається Реброву.

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Це все може призвести до того, що влітку 2021 року Ребров таки покине клуб з Будапешта. І шукатиме нове місце роботи. І претендентів на українця є чимало.

Але тут варто відзначити, що в контракті Реброва прописаний пункт про відступні – 1 мільйон євро. Тож якщо Ребров самовільно вирішить покинути "Фраді", то йому (чи його клубу) доведеться заплатити цю суму. Якщо ж керівництво Ференцвароша вирішить саме звільнити Реброва, тоді відступні доведеться платити їм.

Повернення до Динамо

Найчастіше інтерес до Реброва приписували клубам, за які він виступав. І тут виділяється київське Динамо, яке Ребров і тренував. І до приходу Мірчі Луческу саме під керівництвом Реброва Динамо востаннє вигравало чемпіонат України та грало на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Однак зараз ймовірність того, що 1 вересня 2021 року Ребров буде головним тренером Динамо вкрай мала. Адже керівництво київського клубу скористалося можливістю та підписало ще на два роки контракт з Луческу після вкрай успішного сезону (вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, перемога у всіх внутрішніх змаганнях – чемпіонаті, Кубку та Суперкубку України). Але до 1 вересня – ще три місяці, і за цей час може чимало змінитися. І може статися так, що Ребров повернеться в Динамо. Букмекерська компанія Favbet дає коефіцієнт 100 на те, що Ребров 1 вересня 2021 року буде головним тренером Динамо.

Збірна України

Якщо тренерство в Динамо виглядає доволі неймовірним, то у збірній України – значно реальніше. Але тут теж варто відзначити один доволі важливий момент – Андрій Шевченко. Він продовжив контракт з Українською асоціацією футболу до кінця 2022 року. І тренуватиме збірну України до кінця чемпіонату світу 2022 року.

Але Шевченко може і достроково покинути "синьо-жовтих". Це може статися і через не надто вдалий виступ на Євро-2020. Або ж якщо італійський Мілан запропонує йому хороший контракт. Однак це теж доволі малоймовірно. Бо Мілан в цьому сезоні зумів фінішувати другим в чемпіонаті Італії та вперше за 8 років вийшов в Лігу чемпіонів. Тому Стефано Піолі поки не звільнять. І Шевченка навряд чи запросять на його місце у 2021 році.

Але якщо це таки станеться, то саме тоді Ребров і буде головним претендентом на місце наставника збірної України. Експерти Favbet не відкидають такої можливості – коефіцієнт 2,5 на те, що Ребров буде тренером збірної 1 вересня 2021 року.

Фенербахче чи Тоттенхем

Але є ще два клуби, за які грав Ребров, і які він може очолити. Це турецький Фенербахче та англійський Тоттенхем. І обидва клуби в пошуках головного тренера. На користь Реброва говорить те, що він зумів вивести скромний Ференцварош до групового етапу Ліги чемпіонів. Це саме те, до чого прагнуть і "канарейки", і "шпори". При цьому ймовірність того, що Ребров до 1 вересня 2021 року очолить один з цих клубів, не така вже й велика – коефіцієнт 4.

Екзотичний Кайрат

Українські тренери затребувані і в чемпіонаті Казахстану. Тож не варто дивуватися, якщо Ребров отримає пропозицію від Кайрата та очолить цю команду. В Favbet це оцінили коефіцієнтом в 10.

Грошовитий Аль-Айн

Найменший коефіцієнт від Favbet – лише 1,1 – на те, що Ребров до 1 вересня 2021 року стане тренером Аль-Айна. Причина, чому цей варіант найбільш ймовірний – гроші. За повідомленням ЗМІ, Реброву запропонували контракт із зарплатою в 4 мільйони євро за рік. Окрім того, чемпіонат ОАЕ стартує лише у вересні. І до цього часу Ференцварош сам розірве контракт з Ребровим, адже команді треба буде стартувати в чемпіонаті та кваліфікації Ліги чемпіонів. Тож Реброву не доведеться платити відступні. А вже у 2022 році він зможе очолити інший клуб.

Нам лише залишається дочекатися, коли Ребров визначиться зі своїм майбутнім місцем роботи.