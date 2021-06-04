Матч за Суперкубок УЄФА вирішили провести в Белфасті на стадіоні "Вінздор парк". Цей стадіон вміщує 18,5 тисяч глядачів на трибунах. Однак яку кількість вболівальників допустять – поки невідомо.

До теми Найкращий гол в Лізі чемпіонів – удар Таремі в падінні через себе у ворота Челсі: відео

Челсі зіграє в матчі за Суперкубок УЄФА як переможець Ліги чемпіонів. У фіналі "аристократи" обіграли Манчестер Сіті завдяки єдиному голу Хаверца наприкінці першого тайму.

Для Челсі це не перший матч за Суперкубок УЄФА. Вони здобували цей трофей у 1998 році, коли обіграли мадридський Реал. А востаннє грали у 2019 році як переможці Ліги Європи. Але поступилися Ліверпулю в серії пенальті.

Вільярреал же зіграє як переможець Ліги Європи. Цей трофей команда здобула у матчі проти Манчестер Юнайтед. Гра закінчилася внічию 1:1, тож переможця визначали в серії пенальті. Усі польові гравці свої удари реалізували. І коли дійшла черга до воротарів, голкіпер МЮ Давід де Хеа не зумів забити пенальті.

У 2020 році в матчі за Суперкубок УЄФА зіграли Баварія та Севілья. В основний час матч закінчився внічию 1:1, а вже в екстратаймі Баварії таки вдалося забити переможний гол.