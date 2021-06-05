Ребров официально покинул Ференцварош

Украинский тренер Сергей Ребров официально покинул венгерский Ференцварош. Ребров покидает Ференцварош после 3 лет в Будапеште.

К слову Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша

Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка

24-летний игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко скоро станет папой. Он со своей женой Владой Седан ждут пополнения в семье.

На фотографии оба влюбленных позируют в черных нарядах. Так, Влада надела длинное облегающее платье, которое четко подчеркнуло ее немалый животик.

Интересно. Пара замужем с 24 августа 2020 года, это будет их первый ребенок.

Украинка Лузан стала чемпионкой Европы по гребле

Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата Европы по гребле. Спортсменка стала лучшей в дисциплине каноэ-одиночка на расстоянии 500 метров.

Главной соперницей украинки была белоруска Елена Ноздрёва – чемпионка мира и Европы в 2018-м и 2019-м годах. Украинке удалось опередить Ноздрёву, а также венгерку Вилаг Баггу, которая финишировала второй, более чем на шесть секунд. Финишное время Лузан – 2:07.235 минуты.

Результаты

Людмила Лузан (Украина) 2:07.235 минуты Вилаг Багга (Венгрия) 2:13.332 минуты Алена Ноздрёва (Беларусь) 2:13.345 минуты

Место и дата проведения Суперкубка УЕФА Челси – Вильярреал

В матче за Суперкубок УЕФА сойдутся победитель Лиги чемпионов Челси и Вильярреал, завоевавший трофей Лиги Европы. Игра между этими командами запланирована на 11 августа.

Матч за Суперкубок УЕФА решили провести в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк". Этот стадион вмещает 18,5 тысячи зрителей на трибунах. Однако какое количество болельщиков допустят – пока неизвестно.