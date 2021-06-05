Ребров официально покинул Ференцварош
Украинский тренер Сергей Ребров официально покинул венгерский Ференцварош. Ребров покидает Ференцварош после 3 лет в Будапеште.
К слову Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша
- Пока не известно, где продолжит карьеру Ребров. Тренера, который дважды приводил Динамо к чемпионству в Украине, связывали с греческим клубом АЕК.
- Украинский журналист Игорь Цыганык сообщал, что Ребров ведет переговоры с турецким Фенербахче.
- Также сообщалось, что Ребров интересен лондонскому Тоттенхэму и клубу Аль-Айн из ОАЭ.
Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка
24-летний игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко скоро станет папой. Он со своей женой Владой Седан ждут пополнения в семье.
На фотографии оба влюбленных позируют в черных нарядах. Так, Влада надела длинное облегающее платье, которое четко подчеркнуло ее немалый животик.
Украинка Лузан стала чемпионкой Европы по гребле
Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата Европы по гребле. Спортсменка стала лучшей в дисциплине каноэ-одиночка на расстоянии 500 метров.
Главной соперницей украинки была белоруска Елена Ноздрёва – чемпионка мира и Европы в 2018-м и 2019-м годах. Украинке удалось опередить Ноздрёву, а также венгерку Вилаг Баггу, которая финишировала второй, более чем на шесть секунд. Финишное время Лузан – 2:07.235 минуты.
Результаты
- Людмила Лузан (Украина) 2:07.235 минуты
- Вилаг Багга (Венгрия) 2:13.332 минуты
- Алена Ноздрёва (Беларусь) 2:13.345 минуты
Место и дата проведения Суперкубка УЕФА Челси – Вильярреал
В матче за Суперкубок УЕФА сойдутся победитель Лиги чемпионов Челси и Вильярреал, завоевавший трофей Лиги Европы. Игра между этими командами запланирована на 11 августа.
Матч за Суперкубок УЕФА решили провести в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк". Этот стадион вмещает 18,5 тысячи зрителей на трибунах. Однако какое количество болельщиков допустят – пока неизвестно.