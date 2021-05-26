Щедрий контракт

Аль-Айн може переманити українського наставника щедрими умовами та зарплатою. За інформацією авторитетного турецького журналіста, сторони вже ведуть перемовини.

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Клуб з ОАЕ запропонував Сергію Реброву 3-річний контракт із зарплатою 3,5 мільйона доларів на рік. А це близько 2,86 мільйона євро. Зараз у наставника ще є чинна угода з угорським Ференцварошем, вона розрахована ще на один рік.

Раніше грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. Однак не склалось. Грецький клуб придумав кумедну відмазку зірваного призначення. Начебто на заваді переходу став сам Сергій Станіславович. Він довго не міг прийняти рішення, що не сподобалось грекам. Тому керуючі клубом відмовились від кандидатури 46-річного українця.

У Реброва конфлікт із Ференцварошем