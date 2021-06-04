На світлині обоє закохані позують у чорних нарядах. Так, Влада одягнула довгу обтислу сукню, яка чітко підкреслила її чималий животик.

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Олександр Зінченко підписав світлину досить лаконічно "Мій світ", а Влада обмежилась лише смайликами.

Цікаво. Пара одружена з 24 серпня 2020 року, це буде їхня перша дитина.

У минулому сезоні АПЛ Олександр провів 20 матчів та допоміг команді Гвардіоли завоювати золото турніру. Зараз Зіна готується у таборі збірної України до поїздки на Євро-2020.