Суркіс про призначення Луческу: Ми повинні по-європейському дивитися на такі речі
Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером команди. Суркіс відповів фанатам "Динамо", які розкритикували призначення Луческу, адже він екстренер "Шахтаря" – головного конкурента киян.
Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.
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Як відомо, ультрас "Динамо" негативно зустріли призначення Луческу та обіцяли протести. Через це Луческу навіть подав у відставку.
"Було багато людей, які не приймають це. У нас люди, на жаль, не звикли до цивілізованого ставлення", – сказав Суркіс.
Він також навів приклад тренерів, які очолювали принципових суперників. Зокрема, Жозе Моурінью, який очолював португальські клуби "Порту" та "Бенфіка".
За словами президента "Динамо", робота Луческу в "Шахтарі" – це вже історія.
Сьогодні ми повинні по-європейському дивитися на такі речі. Так, це була прекрасна історія "Містера" у "Шахтарі",
– зазначив Суркіс.
Суркіс заявив, що "Динамо" надіється на підтримку фанатів.
"Всі розраховують на те, що наші вболівальники, а їх багато – це не тільки ті, хто протестують незрозуміло проти чого, адже у футболі найважливіше – результат", – сказав Ігор Михайлович.
Луческу в "Динамо": головне
- Луческу несподівано очолив "Динамо" і підписав контракт на 2 роки з опцією продовження ще на рік. Зарплата "Містера" складає близько 1,2 мільйона євро в рік.
- Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо".
- Помічниками "Містера" мають стати Огнєн Вукоєвіч, Олег Гусєв, Михайло Михайлов, Еміл Карас та італійський фахівець.