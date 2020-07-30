Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував призначення Мірчі Луческу головним тренером команди. Суркіс відповів фанатам "Динамо", які розкритикували призначення Луческу, адже він екстренер "Шахтаря" – головного конкурента киян.

Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.

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Як відомо, ультрас "Динамо" негативно зустріли призначення Луческу та обіцяли протести. Через це Луческу навіть подав у відставку.

"Було багато людей, які не приймають це. У нас люди, на жаль, не звикли до цивілізованого ставлення", – сказав Суркіс.

Він також навів приклад тренерів, які очолювали принципових суперників. Зокрема, Жозе Моурінью, який очолював португальські клуби "Порту" та "Бенфіка".

За словами президента "Динамо", робота Луческу в "Шахтарі" – це вже історія.

Сьогодні ми повинні по-європейському дивитися на такі речі. Так, це була прекрасна історія "Містера" у "Шахтарі",

– зазначив Суркіс.

Суркіс заявив, що "Динамо" надіється на підтримку фанатів.

"Всі розраховують на те, що наші вболівальники, а їх багато – це не тільки ті, хто протестують незрозуміло проти чого, адже у футболі найважливіше – результат", – сказав Ігор Михайлович.

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