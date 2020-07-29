Румунський тренер Мірча Луческу за час роботи в "Шахтарі" відзначався особливою приязню до легіонерів. Але ці не завжди відповідали йому взаємністю.

Історію про Луческу та легіонерів в "Шахтарі", який він тоді тренував, розповів колишній захисник "гірників" Артем Федецький в коментарі "Рейтинг букмекерів".

До слова: "Динамо" опублікувало листи Луческу, де він просив про відставку

"Якщо говорити про Луческу як про професіонала своєї справи, то це сильний фахівець. Але одна справа комплектувати команду в "Шахтарі", і зовсім інша – в "Динамо". У наставника не буде стільки можливостей і стільки часу", – переконаний Федецький.

За його словами, у Луческу в "Шахтарі" були проблеми з українцями. А також легіонерами. Щодо українців, то він їм не приділяв такої уваги, як іноземним футболістам. Натомість легіонери цим користалися.

"При мені було, що деякі іноземці посилали наставника, але на тренуванні Луческу вдавав, що нічого не сталося. Для мене це було неприйнятно. У колективі не повинно подібного траплятись, в усякому разі на загальних заняттях", – розповів Федецький.

Варто відзначити, що у теперішньому складі "Динамо" не так багато легіонерів. При цьому немає жодного футболіста з Бразилії, яких було чимало в "Шахтарі".