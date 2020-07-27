Румунський фахівець Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера київського "Динамо". Луческу не встиг провести жодного матчу на чолі столичного клубу.

Про те, що Луческу подав у відставку з посади головного тренера "Динамо", інформує румунський ресурс gsp.ro.

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Деякі українські ЗМІ підтверджують інформацію.

Київське "Динамо" поки не підтверджує інформацію, що Луческу подав у відставку.

Заява Луческу

Dynamo.kiev.ua з посиланням на Gsp.ro опублікувало заяву 74-річного румунського фахівця. Він повідомив, що вирішив відмовитися від можливої ​​співпраці з "Динамо" через фанатів.

"Я дякую сім'ї Суркісів за надану довіру і зроблене запрошення, але я не можу активно працювати в атмосфері ворожості, особливо з боку тієї групи прихильників ультрас, чия підтримка так потрібна команді.

Я ніколи не був боягузом і брав спортивні виклики. Це доводять мої переходи з "Галатасарая" у "Бешикташ" або з "Динамо" Бухарест у "Рапід". Все було чесно, мене зустрічали з надією і розпростертими обіймами, і зі мною вдалося виграти титули в цих клубах.

Я не можу прийняти фанатів, які діють проти інтересів клубу. Я думаю, що настав час змін, які викликали б ентузіазм, мотивацію і повернули команду на той рівень, на якому вона повинна бути, виходячи з традицій та історії цього клубу", – мовиться у повідомленні.

Також повідомляється, що прихід Луческу в "Динамо" не мав відношення до вартості контракту.

Луческу в "Динамо": головне

Луческу 23 липня очолив "Динамо". Він став 36-м тренером в історії київського клубу. "Містер" підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.

Зарплата Луческу в "Динамо" мала скласти близько 1,2 мільйона євро на рік.

Помічниками Луческу в "Динамо" мали стати Олександр Спиридон, Олег Гусєв та Огнєн Вукоєвіч.

Після підписання контракту Луческу покинув Україну.