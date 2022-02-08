Показники кожного дня покращуються, – Бринзак розповів, чи виступить Білосюк на Олімпіаді

Жіноча збірна з біатлон перебуває у скрутному становищі на Олімпійських іграх. Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак прокоментував стан спортсменок у Пекіні.

Білосюк готується до естафети

За словами Бринзака, Олена Білосюк ще може спробувати свої сили на Олімпійських іграх. Він сподівається, що біатлоністка позмагається в естафеті.

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Олена на підході, показники кожного дня покращуються, 6 лютого вона вже працювала на велотренажері. Сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету,

– сказав Бринзак.

Також фахівець розповів про інших українських атлеток у Пекіні.

"Шанс, як і передбачали, був у Джими, але тільки з нулем у стрільбі. Юля була близькою до цього – на першій стійці не пройшов габарит, бігла добре. Від Петренко ми не очікували навіть такого результату, враховуючи серйозну хворобу в грудні", – зазначив очільник Федерації біатлону України.

Скрутне становище української збірної з біатлону