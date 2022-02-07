Семеренко не фінішувала в "індивідуалці"

Другий змагальний день у біатлоні розпочався з індивідуальної гонки у жінок. На старт вийшли три українки: Юлія Джима, Ірина Петренко та Валентина Семеренко.

До теми Дві українки фінішували у топ-15 в індивідуальній гонці на Олімпіаді-2022

Хоча квота української команди складає 4 спортсменки. Дар'я Блашко не вийшла на старт через позитивний тест на коронавірус. Раніше також виявили вірус в Олени Білосюк.

Та, на жаль, не всі біатлоністки фінішували в "індивідуалці". Валентина Семеренко достроково завершила виступ у першій особистій гонці на Іграх у Пекіні.

Головний тренер Урош Велепець повідомив, що на таке рішення вплинули погодні умови у Пекіні. Оскільки у біатлоністки виникли спазми через холод, тому вона не змогла продовжити гонку.

Лікарі нею займаються. Не вистачило повітря. Розпочала добре перше коло, але потім холодне повітря. У неї є незначна алергія на холод. Вона захлинулася, хотіла пробігти, але вже не було сенсу. Треба було раніше зійти з траси, але вона боролася до кінця,

– розказав Велепець.

Валентина закрила всі мішені на першій стрільбі. Натомість "стійка" розпочалася для неї з однієї хиби.

Цікаво! Юлія Джима стала найкращою з українок, вона замкнула топ-10. Ірина Петренко фінішувала на 11-й позиції.