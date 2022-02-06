Чергова втрата для України

На жаль, два поспіль тести на коронавірус, здані українкою, виявилися позитивними. Блашко перевели в режим ізоляції.

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Таким чином спортсменка не зможе виступити в індивідуальній гонці, яка відбудеться у понеділок, 7 лютого.

У стартовому протоколі вона заявлена ​​під 79-м номером.

Зазначають, що спортсменка почувається добре. Але для виходу з режиму ізоляції необхідно здати два негативні тести з інтервалом не менше ніж 24 години.

Коронавірус у збірній України