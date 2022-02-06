Чергова втрата для України

На жаль, два поспіль тести на коронавірус, здані українкою, виявилися позитивними. Блашко перевели в режим ізоляції.

До речі У жодній країні світу немає таких умов, – Блашко про складнощі на Олімпіаді-2022

Таким чином спортсменка не зможе виступити в індивідуальній гонці, яка відбудеться у понеділок, 7 лютого.

У стартовому протоколі вона заявлена ​​під 79-м номером.

Зазначають, що спортсменка почувається добре. Але для виходу з режиму ізоляції необхідно здати два негативні тести з інтервалом не менше ніж 24 години.

Коронавірус у збірній України

  • Після прибуття до Пекіну, 27-го січня, коронавірус виявили у головного наставника чоловічої команди Юрая Санітри.
  • Тренер відразу відправився на самоізоляцію. Проте наставник збірної поки що не повернувся до команди.
  • Потім позитивний тест на коронавірус здав Ігор Ященко. Проте його повторний тест показав негативний результат.
  • У середу, 2 лютого коронавірус виявили в Олени Білосюк. Відразу після цього з'явилася інформація, що її зможе замінити Анастасія Меркушина, яка нібито готується до вильоту у Пекін.
  • Меркушина вже вирушила до Китаю. Проте перед вильотом зазначалося, що спортсменка їде у статусі запасної, тому її участь не гарантували.
  • Тепер скоріше за все Анастасія позмагається на Олімпіаді-2022.