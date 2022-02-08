Підручний: Дуже чекаємо на Юрая Санітру

Лідер чоловічої збірної України заявив, що не задумується про тестування на коронавірус. За словами Підручного, йому вже остогидла ця ситуація.

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Взагалі не задумуюсь про тестування на COVID-19. Вже настільки остогидла вся ця ситуація із коронавірусом, із цими тестами…,

– сказав Дмитро.

Підручний розповів, що робить все можливе для того, щоб вберегтися від коронавірусу.

"Ніде не контактую ні з ким, всюди де можу одягаю маску, користуюсь антисептиками, щоразу мию руки з милом, як тільки заходжу у кімнату. Я не задумуюсь про тести: прийшов, здав і забув", – зазначив біатлоніст.

Наставник збірної України Юрай Санітра досі перебуває на самоізоляції. Підручний розповів, що найближчим часом тренер повернеться до команди, яка чекає його.

"Дуже чекаємо на Юрая Санітру. Ми вже думали, що сьогодні ввечері він до нас переселиться, але перед гонкою нам сказали, що знову є якісь проблеми.

З нетерпінням чекаємо на його повернення, нам його не вистачає: і в моральному плані, і його досвіду та порад. По телефону – це одне, але інше, коли він побачить обстановку на стрільбищі, і зможе зі свого досвіду щось підказати", – розповів Підручний.

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Чемпіон світу 2019 року додав, що помічник Санітри Олексій Кравченко віддає всі сили, щоб допомогти чоловічій команді.

"Але одна голова добре, а дві ще краще", – резюмував Підручний.

Важливо. Наступні гонки з біатлону відбудуться 11 – 12 лютого. У ці дні пройдуть жіночі та чоловічі спринти. Детальний календар біатлону на Олімпіаді-2022 – за посиланням.