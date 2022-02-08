Билосюк готовится к эстафете

По словам Брынзака, Елена Билосюк еще может попробовать свои силы на Олимпийских играх. Он надеется, что биатлонистка посоревнуется в эстафете.

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Елена на подходе, показатели каждого дня улучшаются, 6 февраля она уже работала на велотренажере. Надеюсь, мы сможем выставить состав на эстафету,

– сказал Брынзак.

Также специалист рассказал о других украинских атлетах в Пекине.

"Шанс, как и предсказывали, был у Джимы, но только с нулем в стрельбе. Юля была близка к этому – на первой стойке не прошел габарит, бежала хорошо. От Петренко мы не ожидали даже такого результата, учитывая серьезную болезнь в декабре", – отметил глава Федерации биатлона Украины.

Затруднительное положение украинской сборной по биатлону