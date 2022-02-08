Билосюк готовится к эстафете
По словам Брынзака, Елена Билосюк еще может попробовать свои силы на Олимпийских играх. Он надеется, что биатлонистка посоревнуется в эстафете.
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Елена на подходе, показатели каждого дня улучшаются, 6 февраля она уже работала на велотренажере. Надеюсь, мы сможем выставить состав на эстафету,
– сказал Брынзак.
Также специалист рассказал о других украинских атлетах в Пекине.
"Шанс, как и предсказывали, был у Джимы, но только с нулем в стрельбе. Юля была близка к этому – на первой стойке не прошел габарит, бежала хорошо. От Петренко мы не ожидали даже такого результата, учитывая серьезную болезнь в декабре", – отметил глава Федерации биатлона Украины.
Затруднительное положение украинской сборной по биатлону
- Украинскую сборную неудача преследует с самого начала. Как только команда прибыла в Пекин, Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус.
- Затем положительный тест на коронавирус сдал Игорь Ященко. Однако его повторный тест показал отрицательный результат.
- 2 февраля вирус обнаружили у Елены Билосюк. Сразу после этого появилась информация, что ее может заменить Анастасия Меркушина.
- Позже, 6 февраля коронавирусную инфекцию обнаружили у Дарьи Блашко.
- Во время индивидуальной гонки 7 февраля стало плохо Валентине Семеренко, поэтому она сошла с дистанции. Впоследствии появилась информация о том, что биатлонистка досрочно покидает Олимпийские игры.