Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
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"Валя хотіла реабілітуватись за естафету і почала зашвидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина чи втратила свідомість, чи була близькою до цього – запаморочилось у голові і вона не змогла продовжувати гонку", – заявив Бринзак.
Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина,
– сказав керманич українського біатлону.
Як Семеренко виступила на Олімпіаді-2022
- Семеренко не змогла фінішувати в індивідуальній гонці. Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка посіла 10 сходинку з двома промахами, Ірина Петренко з нулем у стрільби фінішувала 11-ю.
- Головний тренер Урош Велепець повідомив, що на таке рішення вплинули погодні умови у Пекіні. Оскільки у біатлоністки виникли спазми через холод, тому вона не змогла продовжити гонку.
- Для 36-річної Семеренко Олімпіада в Пекіні стала п'ятою в кар'єрі. У 2014 році Валентина в складі естафетної четвірки здобула історичну перемогу в Сочі.