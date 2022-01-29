Ігор Ященко – помічник в чоловічій збірній головного тренера Юрая Санітри. Після позитивного тесту на коронавірус його теж відправили на самоізоляцію.

Відтак він теж не зможе керувати діями команди в найближчий час.

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Нагадаємо, Юрай Санітра по прибутті в Пекін здав позитивний тест на коронавірус. Повторний тест теж показав інфекцію, тож його на сім днів відправили на самоізоляцію. Закінчиться вона лише тоді, коли він двічі поспіль отримає негативний тест на коронавірус.

Щодо решти української дерегації, то відповідно до антиковідних правил всі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу. Всі спортсмени збірної України на даний момент складали негативні тести і продовжують тренування без обмежень.