Ігор Ященко – помічник в чоловічій збірній головного тренера Юрая Санітри. Після позитивного тесту на коронавірус його теж відправили на самоізоляцію.
Відтак він теж не зможе керувати діями команди в найближчий час.
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Нагадаємо, Юрай Санітра по прибутті в Пекін здав позитивний тест на коронавірус. Повторний тест теж показав інфекцію, тож його на сім днів відправили на самоізоляцію. Закінчиться вона лише тоді, коли він двічі поспіль отримає негативний тест на коронавірус.
Щодо решти української дерегації, то відповідно до антиковідних правил всі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу. Всі спортсмени збірної України на даний момент складали негативні тести і продовжують тренування без обмежень.
- Олімпійські ігри стартують 4 лютого в Пекіні. Змагання з біатлону відбуватимуться в місті Чжанцзякоу.
- Перші змагання з біатлону відбудуться вже 5 лютого. На цей день запланована змішана естафета.
- Україну на Олімпіаді в чоловічій команді представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко й Артем Тищенко. Чоловіча команда ніколи до цього не вигравала нагород на Олімпіаді.
- Жіночу збірну на Олімпіаді представлятимуть Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко.
- Саме біатлоністки здобули найбільше нагород для України на зимових Олімпіадах – п'ять з восьми.
- Одну з трьох золотих медалей в історії України виграли Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна на Олімпіаді-2014 в жіночій естафеті. на цій же Олімпіаді Віта Семеренко здобула бронзу.
- Ще дві бронзи нашій команді принесли свого часу Валентина Цербе в Ліллехаммері-1994 та Лілія Єфремова в Турині-2006.
- Єдину срібну медаль на зимових Олімпіадах Україні принесла Олена Петрова в Нагано-1998.