Білосюк готується до естафети
За словами Бринзака, Олена Білосюк ще може спробувати свої сили на Олімпійських іграх. Він сподівається, що біатлоністка позмагається в естафеті.
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Олена на підході, показники кожного дня покращуються, 6 лютого вона вже працювала на велотренажері. Сподіваюся, ми зможемо виставити склад на естафету,
– сказав Бринзак.
Також фахівець розповів про інших українських атлеток у Пекіні.
"Шанс, як і передбачали, був у Джими, але тільки з нулем у стрільбі. Юля була близькою до цього – на першій стійці не пройшов габарит, бігла добре. Від Петренко ми не очікували навіть такого результату, враховуючи серйозну хворобу в грудні", – зазначив очільник Федерації біатлону України.
Скрутне становище української збірної з біатлону
- Українську збірну невдача переслідує від початку Олімпіади. Як тільки команда прибула до Пекіну, Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус.
- Потім позитивний тест на коронавірус здав Ігор Ященко. Проте його повторний тест показав негативний результат.
- 2 лютого вірус виявили в Олени Білосюк. Відразу після цього з'явилася інформація, що її може замінити Анастасія Меркушина.
- Пізніше, 6 лютого коронавірусну інфекцію виявили у Дар'ї Блашко.
- Під час індивідуальної гонки 7 лютого стало зле Валентині Семеренко, тому вона зійшла з дистанції. Згодом з'явилася інформація про те, що біатлоністка достроково покидає Олімпійські ігри.