Вімблдон-2023 більшість українських тенісисток може собі занести в актив. За його результатами ми маємо зміну статусу першої ракетки України та солідне представництво наших спортсменок у верхній частині рейтингу, повідомляє 24 Канал.

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Суттєвий прогрес Світоліної та Цуренко

Головним тенісним турніром попередніх двох тижнів був Вімблдон-2023. В одиночному розряді Україну на змаганнях представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

Найкращий результат продемонструвала Еліна, яка видала неймовірний турнір та зупинилась за крок до фіналу трав'яного мейджора. Завдяки виходу до такої пізньої стадії змагань Світоліна піднялась на 49 позицій та займає 27 місце світового рейтингу, що дозволило їй стати першою ракеткою України.

У цьому статусі вона змінила Ангеліну Калініну, яка після драматичного програшу у другому колі від Б'янки Андрееску опуслилася на дві сходинки. Після оновлення рейтингу Ангеліна розташувалася одразу за Еліною та займає 28 місце.

Марта Костюк на Вімблдоні-2023 в одиночному розряді дійшла до третього кола, де поступилася американці Медісон Кіз. Цей результат дозволив українській тенісистці покращити на одну позицію місце у заліку – тепер вона посідає там 35 місце.

Четверта ракетка України Леся Цуренко запам'яталася на турнірі своєю жагою до боротьби, епогеєм чого стала перемога у третьому колі над Аною Богдан в історичному матчі, де Леся святкувала перемогу у вирішальному тайбрейку з рахунком 20:18. Виступи ж Цуренко закінчила в 1/8 фіналу, де поступилася четвертій ракетці світу. Завдяки цьому результату Леся покращила свої позиції у світовому заліку на 14 рядків та повернулася у топ-50, тепер вона займає 46 місце.

Ще одна українка Катерина Байндль поступилася у трьох сетах фіналістці US Open Лейлі Фернандес у першому колі Вімблдону-2023 через що втратила 15 позицій та замкнула топ-100 світового рейтингу.

Важливо. Також історичного успіху на Вімблдона досягла Людмила Кіченок, але не в одиночному розряді. Вона у міксті стала переможницею змагань.

Зміни у топ-10 рейтингу

Перші 7 позицій залишилися незмінними, хоча білоруска Сабалєнка була близька до того, щоб очолити рейтинг, але Онс Жабер врятувала теніс від величезної ганьби. Петра Квітова та Марія Саккарі обмінялися позиціями і тепер йдуть восьмою та дев'ятою відповідно. До десятки ж увірвалася переможниця Вімблдону Маркета Вондроушова. Вона піднялась на 32 рядки й тепер замикає чинну десятку світового рейтингу.

Рейтинг WTA (від 17 липня 2023)