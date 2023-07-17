Вімблдон-2023 більшість українських тенісисток може собі занести в актив. За його результатами ми маємо зміну статусу першої ракетки України та солідне представництво наших спортсменок у верхній частині рейтингу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Перший Grand Slam в кар'єрі: кривдниця Світоліної сенсаційно стала чемпіонкою Вімблдону
Суттєвий прогрес Світоліної та Цуренко
Головним тенісним турніром попередніх двох тижнів був Вімблдон-2023. В одиночному розряді Україну на змаганнях представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.
У цьому статусі вона змінила Ангеліну Калініну, яка після драматичного програшу у другому колі від Б'янки Андрееску опуслилася на дві сходинки. Після оновлення рейтингу Ангеліна розташувалася одразу за Еліною та займає 28 місце.
Марта Костюк на Вімблдоні-2023 в одиночному розряді дійшла до третього кола, де поступилася американці Медісон Кіз. Цей результат дозволив українській тенісистці покращити на одну позицію місце у заліку – тепер вона посідає там 35 місце.
Четверта ракетка України Леся Цуренко запам'яталася на турнірі своєю жагою до боротьби, епогеєм чого стала перемога у третьому колі над Аною Богдан в історичному матчі, де Леся святкувала перемогу у вирішальному тайбрейку з рахунком 20:18. Виступи ж Цуренко закінчила в 1/8 фіналу, де поступилася четвертій ракетці світу. Завдяки цьому результату Леся покращила свої позиції у світовому заліку на 14 рядків та повернулася у топ-50, тепер вона займає 46 місце.
Ще одна українка Катерина Байндль поступилася у трьох сетах фіналістці US Open Лейлі Фернандес у першому колі Вімблдону-2023 через що втратила 15 позицій та замкнула топ-100 світового рейтингу.
Зміни у топ-10 рейтингу
Перші 7 позицій залишилися незмінними, хоча білоруска Сабалєнка була близька до того, щоб очолити рейтинг, але Онс Жабер врятувала теніс від величезної ганьби. Петра Квітова та Марія Саккарі обмінялися позиціями і тепер йдуть восьмою та дев'ятою відповідно. До десятки ж увірвалася переможниця Вімблдону Маркета Вондроушова. Вона піднялась на 32 рядки й тепер замикає чинну десятку світового рейтингу.
Рейтинг WTA (від 17 липня 2023)
- Іга Швьонтек (Польща) – 9315 очок
- Аріна Сабалєнка – 8845
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5465
- Джессіка Пеґула (США) – 5395
- Каролін Гарсія (Франція) – 4865
- Онс Жабер (Туніс) – 4846
- Коко Ґофф (США) – 3390
- Петра Квітова (Чехія, +1) – 3341
- Марія Саккарі (Греція, -1) – 3310
- Маркета Вондроушова (Чехія, +32) – 3106