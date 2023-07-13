Людмила Кіченок (Україна) / Мате Павич (Хорватія) – Йоран Фліген (Бельгія) / Сюй Іфань (Китай) 1:0 (6:4, 6:7, 6:3)

На Вімблдоні-2023 відбувся фінал парного міксту трав'яного змагання. Вперше у своїй кар'єрі за трофей боролася українка Людмила Кіченок.

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Напередодні українська тенісистка в парі з хорватом Мате Павичем у півфіналі перемогли господарів Вімблдону Джонні О'Мара та Олівію Ніколс. А у вирішальному поєдинку за трофей їм протистояв бельгійсько-китайський дует в складі Йорана Флігена та Сюй Іфань.

У першому сеті перемогу з рахунком 6:4 здобули Кіченок та Павич. Проте в другій партії на тайбрейку україно-хорватський дует поступився суперникам. Все вирішилося в останньому сеті.

Кіченок та Павич не дозволили суперникам перехопити ініціативу та здобули впевнену перемогу 6:3.

Таким чином, Людмила Кіченок вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою Вімблдону.

Кіченок та Павич стали чемпіонами Вімблдону-2023: дивіться відео