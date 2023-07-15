Маркета Вондроушова (Чехія) – Унс Джабір (Туніс) 2:0 (6:4, 6:4)

На Вімблдоні визначилась чемпіонка у жіночому одиночному розряді. До фіналу була близька українка Еліна Світоліна, яка вибила першу ракетку світу Ігу Швьонтек, пише 24 канал.

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Проте в 1/2 фіналу одеситка поступилась Маркеті Вондроушовій, яка йде 42-ю в рейтингу WTA. Для чешки це був лише другий фінал Grand Slam в кар'єрі. Перший вона програла Ешлі Барті на Ролан Гаррос у 2019-му.

Цього разу Маркета також була андердогом, адже у битві за трофей їй довелось зійтись із шостою ракеткою світу Унс Джабір. Спортсменка з Тунісу вже грала у фіналі Вімблдону минулого року, але поступилась Єлєні Рибакіній.

Непоганий початок від Джабір

Цього разу Унс взяла у казашки реванш у чвертьфіналі, а за крок до фіналу вибила другу ракетку світу Аріну Сабаленка. Перший сет Джабір почала в ролі лідерки і першою змусила суперницю віддати "свій гейм".

Загалом туніска двічі брала подачі Маркети, але після цього чешка одразу робила брейк. Але вирішальне значення мав дев'ятий гейм на подачі Джабір. За рахунку 4:4 Вондроушова таки виграла його і зрештою довела до перемоги в сеті.

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Вондроушова вмикається у вирішальний момент

Це додало чешці впевненості у другому сеті, який пройшов за схожим сценарієм. Доля знову посміхнулась кривдниці Світоліної за рахунку 4:4. Після брейку Маркета впевнено зіграла у чемпіонському геймі та зрештою виграла фінал.

Для Вондроушової це лише другий трофей у кар'єрі. При цьому до чинного Вімблдону 24-річна чешка ставала срібною призеркою Олімпійських ігор-2020. Очікується, що після перемоги в Англії Маркета підніметься у топ-20 рейтингу WTA.