Джессіка Пегула (США) – Леся Цуренко (Україна) 2:0 (6:1, 6:3)

Розіграш Вімблдону-2023 поступово виходить у фінальну стадію. У жіночому турнірі вже йде стадія 1/8 фіналу, до якої дійшли дві українки, пише 24 канал.

До теми Марта Костюк залишає Вімблдон після двох сенсаційних перемог

Першою на корт вийшла Леся Цуренко. У минулому раунді тенісистка з Рівненщини видала вогняну битву проти Ани Богдан, яка звелась до вирішального тайбрейку аж на 38 подач.

В 1/8 фіналу її опоненткою стала четверта ракетка світу Джессіка Пегула. До битви з фавориткою Леся підходила не в найкращих кондиціях, адже під час виснажливого бою проти Богдан українка травмувала ногу.

Тому недивно, що Цуренко перший сет програла майже вчисту. Єдиний гейм тенісистка виграла вже за рахунку 0:5. Українка хотіла дати бій у другому сеті, але перші ж дві з трьох своїх подач вона віддала Пегулі.

Читайте також Коли сил немає, я собі нагадую, що я з України, – Цуренко про історичну перемогу на Вімблдоні

Зрештою перед завершенням другого сету Леся запросила медичний тайм-аут. але він їй не допоміг. Пегула добила українку і пройшла у чвертьфінал, де протистоятиме чешці Маркеті Вондроушовій.

Таким чином, на Вімблдоні залишається лише Еліна Світоліна. Сьогодні, 9 липня, ввечері вона гратиме свій поєдинок 1/8 фіналу проти "нейтральної" Вікторії Азаренка з Білорусі.