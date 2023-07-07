Леся Цуренко (Україна) – Ана Богдан (Румунія) 2:1 (4:6, 6:3, 7:6)

На кортах Великої Британії продовжується третій турнір Grand Slam цього року. В основну сітку Вімблдона потрапили п'ятеро тенісисток з України, пише 24 канал.

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Поки що однією з найуспішніших наших співвітчизниць на трав'яних кортах є Леся Цуренко. Тенісистка з Рівненщини подолала на старті Клер Ліу (США) та Катеріну Синякову (Чехія), що дозволило їй опинитися у третьому колі (1/16 фіналу).

Це стало повторенням її найкращого результату на Вімблдоні, тоді як вихід в 1/8 фіналу дозволив би побити цей рекорд. На шляху до нього Цуренко мала подолати румунку Ану Богдан, що йде 57-ою в рейтингу WTA.

Провал на старті

Леся невдало почала перший сет, віддавши першу же гейм на своїй подачі. За рахунку 1:3 Цуренко знову віддала "свій" гейм, але після цього відновила паритет завдяки двом брейкам. На жаль, дотиснути Богдан українці не вдалось, та взяла два завершальних гейми.

У другому сеті українці треба було брати реванш і їй вдалось це зробити за схожим сценарієм. Леся повела у ньому 4:0, але згодом дала Богдан відіграти обидва брейки. Втім за рахунку 4:3 Цуренко повернула собі перевагу і добила згодом румунку.

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Пекельний тайбрейк

Таким чином, доля путівки у четверте коло вирішувалась в третьому сеті. Його Леся почала впевнено з двох виграних геймів, але одразу після цього дала Богдан зрівняти рахунок на 2:2.

Після цього суперниці ще по три рази "крали" гейми одна у одної і довели сет до тайбрейку. Там Леся теж створила інтригу, давши Богдан відігратись з 1:5. У підсумку тенісистки провели аж 38 подач.

Українка мала аж шість матчпоїнтів, тоді як Ана – п'ять. Обидві дівчини догравали вже з судомами і проблемами з ногами, та все ж Леся таки добила Богдан. Сама гра продовжувалась аж 3,5 години.

Таким чином Цуренко вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону, вже показавши найкращий для себе результат на цьому турнірі. Там її суперницею може стати четверта ракетка світу Джессіка Пегула зі США, якщо обіграє італійку Елізабету Коччаретто.