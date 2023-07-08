Марта Костюк (Україна) – Медісон Кіз (США) 0:2 (4:6, 1:6)

В Англії продовжує набирати оберти трав'яний турнір Grand Slam Вімблдон. На змаганнях взяли участь п'ятеро представниць України, пише 24 канал.

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Однією з найуспішніших стала Марта Костюк, яка вперше в кар'єри дійшла до третього раунду Вімблдону. Киянка вже здолала на турнірі цього року восьму ракетку світу Марію Саккарі, а також іспанку Паулу Бадосу.

Втім в 1/16 фіналу Марті також випала непроста суперниця. Нею стала Медісон Кіз, яка йде 18-ю в рейтингу WTA. Американка була явною фавориткою і, на жаль, довела це на корті.

У першому сеті Костюк спробувала дати бій, але поклала занадато багато сил заради єдиного брейку в геймі на 20 подач. Втім Кіз таки дотисла українку.

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Другий же сет Марта зовсім провалила, взявши лише одну подачу. Таким чином Костюк залишає Вімблдон і уникає зустрічі з тенісисткою із Росії. Аже Кіз в наступному раунді гратиме проти переможниці пари Потапова – Андрєєва.

Натомість в 1/8 фіналу гратимуть дві українки. Леся Цуренко зійдеться із Джессікою Пегулою, а Еліна Світоліна – із Вікторією Азаренка.