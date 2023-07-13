Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова 0:2 (3:6, 3:6)

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Еліна Світоліна лиш втретє в кар'єрі вийшла у півфінал турнірів серії Grand Slam. Але з виступом у фіналі доведеться зачекати. У півфіналі Вімблдону українка дещо прикро поступилася Маркеті Вондроушовій з Чехії.

Почали матч тенісистки доволі рівно. А далі Вондроушова почала активно використовувати "вкорочені" удари, з якими Світоліна не завжди могла впоратися. Це призвело до того, що три свої останні подачі в першому сеті Світоліна програла, оформивши лише один брейк.

Невдала гра проти суперниці продовжилася і в другому сеті. Українка робила чимало невимушених помилок, які й приносили результат суперниці. Тож Вондроушова повела 0:4.

І лише після цього Світоліна зробила зворотний брейк. далі доволі легко взяла наступну свою подачу. І знову оформила брейк, скоротивши відставання в рахунку.

Було відчуття, що Світоліна знову зможе перевернути матч собі на користь. Але не склалося. Світоліна програла свою наступну подачу, а далі Вондроушова забрала свою подачу та перемогла. Саме вона зіграє у фінал Вімблдону.

Таким чином Світоліна не зуміла взяти реванш у Вондроушової за поразку на Олімпіади-2020. Тоді суперниці теж зустрілися на стадії півфіналу, і чешка зуміла перемогти та вийти у фінал.