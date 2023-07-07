Ангеліна Калініна (Україна) – Б'янка Андреєску (Канада) 1:2 (2:6, 6:4, 6:7)

У п'ятницю, 7 липня, відбувся матч другого кола на Вімблдоні-2023. За путівку до 1/16 фіналу змагань боролися наша Ангеліна Калініна та 50 ракетка світу Б'янка Андреєску, пише 24 Канал.

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Це була перша зустріч між суперницями. Ангеліна була дуже бизькою, щоб стати четвертою українською тенісисткою, яка зіграє у третьому колі на трав'яному "мейджорі", але наприкінці матчу не змогла дотиснути Андреєску.

Канадка дуже впевнено почала матч, не залишивши майже жодних шансів першій ракетці України у першому сеті. Після 0:4 Ангеліна взяла 2 гейми, але потім знову поступилася у двох наступних.

У другій партії українка була на межі поразки, але поступаючись 2:4 зібралася та тріумфально провела наступні 4 гейми й залишила сет за собою.

Усе вирішувалося у третьому сеті, де відбувалася справжня "заруба" з 40:40 у багатьох геймах. Калініна вела у рахунку 5:2, але канадка на морально-вольових зрівняла його. Усе вирішувалося на супертайбрейку, який за рахунку 8:2 здавалося Б'янка спокійно забирає, та Калініна змогла довести рахунок до 9:7, але все ж таки камбеку не сталося.

Усього тенісистки провели на корті тмайже три години. Калініна зробила 1 ейс при трьох подвійних помилках, реалізувала 4 із 10 брейк-поїнтів і виграла 10 із 15 геймів на своїй подачі.

Наступною суперницею Б'янки Андреєску стане переможниця пари Онс Жабер – Чжуо Суань Бай.

Важливо. В 1/16 фіналу Вімблдона Україну представлятимуть Еліна Світоліна, Марта Костюк та Леся Цуренко.