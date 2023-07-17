Уимблдон-2023 большинство украинских теннисисток может себе занести в актив. По его результатам мы имеем изменение статуса первой ракетки Украины и солидное представительство наших спортсменок в верхней части рейтинга, пишет 24 Канал.

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Существенный прогресс Свитолиной и Цуренко

Главным теннисным турниром предыдущих двух недель был Уимблдон-2023. В одиночном разряде Украину на соревнованиях представляли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль.

Лучший результат продемонстрировала Элина, выдавшая невероятный турнир, где она остановилась в шаге от финала травяного мейджора. Благодаря выходу до такой поздней стадии соревнований Свитолина поднялась на 49 позиций и занимает 27 место мирового рейтинга, что позволило ей стать первой ракеткой Украины.

В этом статусе она сменила Ангелину Калинину, которая после драматического проигрыша во втором круге от Бьянки Андрееску опустилась на две ступеньки. После обновления рейтинга Ангелина расположилась за Элиной и занимает 28 место.

Марта Костюк на Уимблдоне-2023 в одиночном разряде дошла до третьего круга, где уступила американке Мэдисон Киз. Этот результат позволил украинской теннисистке улучшить место в зачете на одну позицию – теперь она занимает там 35 место.

Четвертая ракетка Украины Леся Цуренко запомнилась на турнире своей жаждой к борьбе, эпогеем чего стала победа в третьем круге над Аной Богдан в историческом матче, где Леся праздновала победу в решающем тайбрейке со счетом 20:18. Выступления же Цуренко закончила в 1/8 финала, где уступила четвертой ракетке мира. Благодаря этому результату Леся улучшила свои позиции в мировом зачете на 14 строчек и вернулась в топ-50, теперь она занимает 46 место.

Еще одна украинка Екатерина Байндль уступила в трех сетах финалистке US Open Лейле Фернандес в первом круге Уимблдона-2023 из-за чего потеряла 15 позиций и замкнула топ-100 мирового рейтинга.

Важно. Также исторического успеха на Уимблдоне достигла Людмила Киченок, но не в одиночном разряде. Она в миксте стала победительницей соревнований.

Изменения в топ-10 рейтинга

Первые 7 позиций остались неизменными, хотя белорусска Сабаленка была близка к тому, чтобы возглавить рейтинг, но Онс Жабер спасла теннис от огромного позора. Петра Квитова и Мария Саккари обменялись позициями и теперь следуют восьмой и девятой соответственно. В десятку же ворвалась победительница Уимблдона Маркета Вондроушова. Она поднялась на 32 строчки и теперь замыкает действующую десятку мирового рейтинга.

Рейтинг WTA (от 17 июля 2023 года)