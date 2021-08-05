5 серпня українцям вдалося збільшити кількість медалей до 13, посідаючи 36-е місце у медальному заліку.

День в Україні розпочався з бронзової медалі, яку здобула Людмила Лузан у веслуванні на каное на дистанції 200 метрів. При цьому що після фінішу Лузан навіть не знала, чи здобула медаль. Бронзову призерку визначив фотофініш.

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Вже в обід ще одну медаль у скарбничку України принесла каратистка Анжеліка Терлюга. Вона перемогла у групі, здобула ефектну перемогу у півфіналі. А от на фінал її запалу не вистарчило – поразка і лише срібна медаль. Але ця медаль історична для України, адже карате вперше представлено на Олімпіаді.

Гарантував нам медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов у фінал у ваговій категорії до 75 кг. Там йому протистоятиме бразилець Геберт Соуза, який у півфіналі переміг Гліба Бакши. Це кримчанин, який свого часу виступав за Україну, але після анексії Криму Росією, змінив громадянство, і тепер представляє ОКР.

Шанс не лише поборотися за медалі, але й зайняти весь подіум Україна матиме у стрибках у висоту серед жінок. У фінал пробилися Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Традиційно Україна могла здобути більше медалей, але деякі наші спортсменки зупинилися за крок від місця на подіумі:

стрибунка з жердиною Марина Килипко стала п'ятою. А після цього розплакалася;

велогонщиці Олена Старікова та Любов Басова стали четвертою та шостою відповідно в кейрінгу. Хоча кваліфікацію пройшли з першим та третім часом.

Результати Олімпіади 5 серпня

Потрійний стрибок. Чоловіки

Педро Пічардо (Португалія) Ямін Джу (Китай) Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо)

Штовхання ядра. Чоловіки

Раян Кроузер (США) – олімпійський рекорд Джо Ковач (США) Томас Волш (Нова Зеландія)

Біг 110 метрів з бар'єрами. Чоловіки

Генсл Парчмент (Ямайка) Грант Голловей (США) Рональд Леві (Ямайка)

Спортивна ходьба. Чоловіки. 20 км

Массімо Стано (Італія) Кокі Ікеда (Японія) Яманісі Тосікадзу (Японія)

Стрибки з жердиною. Жінки

Кеті Нажотт (США) Анжеліка Сидорова (ОКР) Холлі Блісдейл (Велика Британія)

Біг 400 метрів. Чоловіки

Стівен Гардінер (Багамські острови) Ентоні Замбрано (Колумбія) Кірані Джеймс (Гренада)

Семиборство. Жінки

Нафіссату Тіам (Бельгія) Анук Веттер (Нідерланди) Емма Остервегель (Нідерланди)

Десятиборство. Чоловіки

Даміан Уорнер (Канада) Кевін Маєр (Франція) Ешлі Молоні (Австралія)

Бокс. Чоловіки. До 57 кг

Альберт Батиргазієв (ОКР) Дюк Раган (США) Самуель Такій (Гана) Лазаро Альварес (Куба)

Веслування, байдарка-одиночка. Чоловіки. 200 метрів

Шандор Тотка (Угорщина) Манфреді Ріцца (Італія) Лаям Гіт (Велика Британія)

Веслування, каное-одиночка. Жінки. 200 метрів

Невін Гаррісон (США) Лоуренс Вінсент-Лапуант (Канада) Людмила Лузан (Україна)

Веслування, байдарка-одиночка. Жінки. 500 метрів

Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія) Тамара Чіпеш (Угорщина) Емма Йоргенсен (Данія)

Веслування, байдарка-двійка. Чоловіки. 1000 метрів

Австралія Німеччина Чехія

Велоспорт. Кейрін. Жінки

​Шанне Браспеннінкс (Нідерланди) Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія) Лоріан Дженест (Канада)

Велоспорт. Омніум. Чоловіки

Метью Воллс (Велика Британія) Кемпбелл Стюарт (Нова Зеландія) Елія Вівіані (Італія)

Стрибки у воду. Вишка. 10 метрів. Жінки

Цюань Хунчан (Китай) Чень Юйсі (Китай) Мелісса Ву (Австралія)

Футбол. Жінки

США

Хокей на траві. Чоловіки

Бельгія Австралія Індія

Карате. Ката. Жінки

Сандра Санчес (Іспанія) Кійо Сімідзу (Японія) Грейс Лау (Гонконг) Вівіана Боттаро (Італія)

Карате. Куміте. Жінки

Івет Горанова (Болгарія) Анжеліка Терлюга (Україна) Беттіна Планк (Австрія) Вень Цзи-Юнь (Китайський Тайбей)

Карате. Куміте. Чоловіки

Стівен да Кошта (Франція) Ерай Шамдан (Туреччина) Дархан Асаділов (Казахстан) Абдель Рахман Альмасатфа (Йорданія)

Марафонське плавання. Чоловіки. 10 км

Флоріан Веллброк (Німеччина) Кріштоф Рашовскі (Угорщина) Грегоріо Пальтріньері (Італія)

Скейтбординг. Парк. Чоловіки

Кіган Палмер (Австралія) Педро Баррос (Бразилія) Корі Жуно (США)

Спортивне скелелазіння. Чоловіки. Багатоборство

Альберто Хінес Лопес (Іспанія) Натаніель Коулман (США) Якоб Шуберт (Австрія)

Настільний теніс. Жінки. Командний розряд

Китай Японія Гонконг

Вільна боротьба. Чоловіки. До 57 кг

Заур Угуєв (ОКР) Раві Кумар Дахія (Індія) Артас Санаа (Казахстан) Патрік Томас Гілман (США)

Вільна боротьба. Чоловіки. До 86 кг

Девід Тейлор (США) Хассан Яздані (Іран) Артур Найонов (ОКР) Амін Майлс (Сан-Марино)

Вільна боротьба. Жінки. До 57 кг