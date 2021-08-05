5 серпня українцям вдалося збільшити кількість медалей до 13, посідаючи 36-е місце у медальному заліку.
День в Україні розпочався з бронзової медалі, яку здобула Людмила Лузан у веслуванні на каное на дистанції 200 метрів. При цьому що після фінішу Лузан навіть не знала, чи здобула медаль. Бронзову призерку визначив фотофініш.
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Вже в обід ще одну медаль у скарбничку України принесла каратистка Анжеліка Терлюга. Вона перемогла у групі, здобула ефектну перемогу у півфіналі. А от на фінал її запалу не вистарчило – поразка і лише срібна медаль. Але ця медаль історична для України, адже карате вперше представлено на Олімпіаді.
Гарантував нам медаль і боксер Олександр Хижняк, який вийшов у фінал у ваговій категорії до 75 кг. Там йому протистоятиме бразилець Геберт Соуза, який у півфіналі переміг Гліба Бакши. Це кримчанин, який свого часу виступав за Україну, але після анексії Криму Росією, змінив громадянство, і тепер представляє ОКР.
Шанс не лише поборотися за медалі, але й зайняти весь подіум Україна матиме у стрибках у висоту серед жінок. У фінал пробилися Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Традиційно Україна могла здобути більше медалей, але деякі наші спортсменки зупинилися за крок від місця на подіумі:
- стрибунка з жердиною Марина Килипко стала п'ятою. А після цього розплакалася;
- велогонщиці Олена Старікова та Любов Басова стали четвертою та шостою відповідно в кейрінгу. Хоча кваліфікацію пройшли з першим та третім часом.
Результати Олімпіади 5 серпня
Потрійний стрибок. Чоловіки
- Педро Пічардо (Португалія)
- Ямін Джу (Китай)
- Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо)
Штовхання ядра. Чоловіки
- Раян Кроузер (США) – олімпійський рекорд
- Джо Ковач (США)
- Томас Волш (Нова Зеландія)
Біг 110 метрів з бар'єрами. Чоловіки
- Генсл Парчмент (Ямайка)
- Грант Голловей (США)
- Рональд Леві (Ямайка)
Спортивна ходьба. Чоловіки. 20 км
- Массімо Стано (Італія)
- Кокі Ікеда (Японія)
- Яманісі Тосікадзу (Японія)
Стрибки з жердиною. Жінки
- Кеті Нажотт (США)
- Анжеліка Сидорова (ОКР)
- Холлі Блісдейл (Велика Британія)
Біг 400 метрів. Чоловіки
- Стівен Гардінер (Багамські острови)
- Ентоні Замбрано (Колумбія)
- Кірані Джеймс (Гренада)
Семиборство. Жінки
- Нафіссату Тіам (Бельгія)
- Анук Веттер (Нідерланди)
- Емма Остервегель (Нідерланди)
Десятиборство. Чоловіки
- Даміан Уорнер (Канада)
- Кевін Маєр (Франція)
- Ешлі Молоні (Австралія)
Бокс. Чоловіки. До 57 кг
- Альберт Батиргазієв (ОКР)
- Дюк Раган (США)
- Самуель Такій (Гана)
- Лазаро Альварес (Куба)
Веслування, байдарка-одиночка. Чоловіки. 200 метрів
- Шандор Тотка (Угорщина)
- Манфреді Ріцца (Італія)
- Лаям Гіт (Велика Британія)
Веслування, каное-одиночка. Жінки. 200 метрів
- Невін Гаррісон (США)
- Лоуренс Вінсент-Лапуант (Канада)
- Людмила Лузан (Україна)
Веслування, байдарка-одиночка. Жінки. 500 метрів
- Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)
- Тамара Чіпеш (Угорщина)
- Емма Йоргенсен (Данія)
Веслування, байдарка-двійка. Чоловіки. 1000 метрів
- Австралія
- Німеччина
- Чехія
Велоспорт. Кейрін. Жінки
- Шанне Браспеннінкс (Нідерланди)
- Еллесс Ендрюс (Нова Зеландія)
- Лоріан Дженест (Канада)
Велоспорт. Омніум. Чоловіки
- Метью Воллс (Велика Британія)
- Кемпбелл Стюарт (Нова Зеландія)
- Елія Вівіані (Італія)
Стрибки у воду. Вишка. 10 метрів. Жінки
- Цюань Хунчан (Китай)
- Чень Юйсі (Китай)
- Мелісса Ву (Австралія)
Футбол. Жінки
- США
Хокей на траві. Чоловіки
- Бельгія
- Австралія
- Індія
Карате. Ката. Жінки
- Сандра Санчес (Іспанія)
- Кійо Сімідзу (Японія)
- Грейс Лау (Гонконг)
- Вівіана Боттаро (Італія)
Карате. Куміте. Жінки
- Івет Горанова (Болгарія)
- Анжеліка Терлюга (Україна)
- Беттіна Планк (Австрія)
- Вень Цзи-Юнь (Китайський Тайбей)
Карате. Куміте. Чоловіки
- Стівен да Кошта (Франція)
- Ерай Шамдан (Туреччина)
- Дархан Асаділов (Казахстан)
- Абдель Рахман Альмасатфа (Йорданія)
Марафонське плавання. Чоловіки. 10 км
- Флоріан Веллброк (Німеччина)
- Кріштоф Рашовскі (Угорщина)
- Грегоріо Пальтріньері (Італія)
Скейтбординг. Парк. Чоловіки
- Кіган Палмер (Австралія)
- Педро Баррос (Бразилія)
- Корі Жуно (США)
Спортивне скелелазіння. Чоловіки. Багатоборство
- Альберто Хінес Лопес (Іспанія)
- Натаніель Коулман (США)
- Якоб Шуберт (Австрія)
Настільний теніс. Жінки. Командний розряд
- Китай
- Японія
- Гонконг
Вільна боротьба. Чоловіки. До 57 кг
- Заур Угуєв (ОКР)
- Раві Кумар Дахія (Індія)
- Артас Санаа (Казахстан)
- Патрік Томас Гілман (США)
Вільна боротьба. Чоловіки. До 86 кг
- Девід Тейлор (США)
- Хассан Яздані (Іран)
- Артур Найонов (ОКР)
- Амін Майлс (Сан-Марино)
Вільна боротьба. Жінки. До 57 кг
- Рісако Каваї (Японія)
- Ірина Курачкіна (Білорусь)
- Гелен Мароуліс (США)
- Евеліна Ніколова (Болгарія)