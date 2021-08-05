Омріяна перемога

Український боксер ще перед поєдинком гарантував собі медаль Олімпіади-2020. Олександр Хижняк єдиний серед наших боксерів продовжив шлях на японській землі.

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Обидва боксери розпочали поєдинок жорсткими ударами. Українець більше часу проводив в атаках. Удари філіппінця були не менш потужними та небезпечними. Суперник українця – срібний призер чемпіонату світу 2019 року.

Після першого раунду у філіппінця з'явилась кров на обличчі. Після стартової трихвилинки судді не віддали істотну перевагу одному з боксерів. Еумер почав більше влучати у голову Хижняка, українцю потрібно було надійніше обороняти. Олександр декілька разі точно пробивав лівим боковим у голову суперника.

А от після другого раунду кров виступила і на обличчі українського боксера. Дуже складний півфінальний бій для обох спортсменів.