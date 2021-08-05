Останній суперник у боротьбі за "золото"

У другому півфіналі за путівку у фінал Олімпіади бились бразилець Геберт Соуза та представник ОКР Глєб Бакши. Олександр Хижняк вийде у вирішальному поєдинку проти бразильського боксера.

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Судді віддали два раунди Соузі, тому росіянину нічого не залишалось, як відправити бразильця у нокаут. Але зробити це боксеру ОКР не вдалось. У фінал вийшов Геберт. Саме з ним зійдеться українець.

Найвищим досягнення суперника Хижняка є бронзова медаль чемпіонату світу 2019 року.

Хижняк у півфіналі здолав непоступливого філіппінця Еумера Марсьяля. Суддівські записки – 29:28 , 30:27 , 28:29, 29:28 , 28:29.

, , 28:29, , 28:29. Українець вже гарантував собі "срібло" у Токіо. Станом на 5 липня у скарбничці України 12 нагород.

Фінал Олімпійських ігор до 75 кілограмів відбудеться у суботу, 7 серпня. Вирішальний бій за участю Олександра Хижняка стартує о 8:45 за київським часом.