5 августа украинцам удалось увеличить количество медалей до 13, занимая 36-е место в медальном зачете.
День в Украине начался с бронзовой медали, которую получила Людмила Лузан в гребле на каноэ на дистанции 200 метров. При том что после финиша Лузан даже не знала, получила ли медаль. Бронзового призера определил фотофиниш.
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Уже в обед еще одну медаль в копилку Украины принесла каратистка Анжелика Терлюга. Она победила в группе, получила эффектную победу в полуфинале. А вот на финал ее запала не хватило – поражение и лишь серебряная медаль. Но эта медаль историческая для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпиаде.
Гарантировал нам медаль и боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в весовой категории до 75 кг. Там ему будет противостоять бразилец Геберт Соуза, который в полуфинале победил Глеба Бакши. Это крымчанин, который в свое время выступал за Украину, но после аннексии Крыма Россией сменил гражданство, и теперь представляет ОКР.
Шанс не только побороться за медали, но и занять весь подиум Украина будет иметь в прыжках в высоту среди женщин. В финал пробились Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Традиционно Украина могла получить больше медалей, но некоторые наши спортсменки остановились в шаге от места на подиуме:
- прыгунья с шестом Марина Килипко стала пятой. А после этого расплакалась;
- велогонщицы Елена Старикова и Любовь Басова стали четвертой и шестой соответственно в кейринге. Хотя квалификацию прошли с первым и третьим временем.
Результаты Олимпиады 5 августа
Тройной прыжок. Мужчины
- Педро Пичардо (Португалия)
- Ямин Джу (Китай)
- Юг Фабрис Занг (Буркина Фасо)
Толкание ядра. Мужчины
- Райан Кроузер (США) – олимпийский рекорд
- Джо Ковач (США)
- Томас Уолш (Новая Зеландия)
Бег 110 метров с барьерами. Мужчины
- Генсл Парчмент (Ямайка)
- Грант Холлоуэй (США)
- Рональд Леви (Ямайка)
Спортивная ходьба. Мужчины. 20 км
- Массимо Стано (Италия)
- Коки Икеда (Япония)
- Яманиси Тосикадзу (Япония)
Прыжки с шестом. Женщины
- Кэти Нажотт (США)
- Анжелика Сидорова (ОКР)
- Холли Блисдэйл (Великобритания)
Бег 400 метров. Мужчины
- Стивен Гардинер (Багамские острова)
- Энтони Замбрано (Колумбия)
- Кирани Джеймс (Гренада)
Семиборье. Женщины
- Нафиссату Тиам (Бельгия)
- Анук Веттер (Нидерланды)
- Эмма Остервегель (Нидерланды)
Десятиборье. Мужчины
- Дамиан Уорнер (Канада)
- Кевин Майер (Франция)
- Эшли Молони (Австралия)
Бокс. Мужчины. До 57 кг
- Альберт Батиргазиев (ОКР)
- Дюк Раган (США)
- Самуэль Такий (Гана)
- Лазаро Альварес (Куба)
Гребля, байдарка-одиночка. Мужчины. 200 метров
- Шандор Тотка (Венгрия)
- Манфреди Рицца (Италия)
- Лиам Хит (Великобритания)
Гребля, каноэ-одиночка. Женщины. 200 метров
- Невин Харрисон (США)
- Лоуренс Винсент-Лапуант (Канада)
- Людмила Лузан (Украина)
Гребля, байдарка-одиночка. Женщины. 500 метров
- Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)
- Тамара Чипеш (Венгрия)
- Эмма Йоргенсен (Дания)
Гребля, байдарка-двойка. Мужчины. 1000 метров
- Австралия
- Германия
- Чехия
Велоспорт. Кейрин. Женщины
- Шанна Браспеннинкс (Нидерланды)
- Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)
- Лориан Дженест (Канада)
Велоспорт. Омниум. Мужчины
- Мэтью Уоллс (Великобритания)
- Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)
- Элия Вивиани (Италия)
Прыжки в воду. Вышка. 10 метров. женщины
- Цюань Хунчан (Китай)
- Чэнь Юйси (Китай)
- Мелисса Ву (Австралия)
Футбол. Женщины
- США
Хоккей на траве. Мужчины
- Бельгия
- Австралия
- Индия
Каратэ. Ката. Женщины
- Сандра Санчес (Испания)
- Кийо Симидзу (Япония)
- Грейс Лау (Гонконг)
- Вивиана Боттаро (Италия)
Каратэ. Кумитэ. Женщины
- Ивет Горанова (Болгария)
- Анжелика Терлюга (Украина)
- Беттина Планк (Австрия)
- Вэнь Цзы-Юнь (Китайский Тайбэй)
Каратэ. Кумитэ. Мужчины
- Стивен да Кошта (Франция)
- Эрай Шамдан (Турция)
- Дархан Асадилов (Казахстан)
- Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания)
Марафонское плавание. Мужчины. 10 км
- Флориан Веллброк (Германия)
- Криштоф Рашовски (Венгрия)
- Грегорио Пальтриньери (Италия)
Скейтбординг. Парк. Мужчины
- Киган Палмер (Австралия)
- Педро Баррос (Бразилия)
- Кори Жуно (США)
Спортивное скалолазание. Мужчины. Многоборье
- Альберто Хинес Лопес (Испания)
- Натаниэль Коулман (США)
- Якоб Шуберт (Австрия)
Настольный теннис. Женщины. командный разряд
- Китай
- Япония
- Гонконг
Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг
- Заур Угуев (ОКР)
- Рави Кумар Дахия (Индия)
- Артас Санаа (Казахстан)
- Патрик Томас Гилман (США)
Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг
- Дэвид Тейлор (США)
- Хассан Яздани (Иран)
- Артур Найонов (ОКР)
- Амин Майлс (Сан-Марино)
Вольная борьба. Женщины. До 57 кг
- Рисако Каваи (Япония)
- Ирина Курачкина (Беларусь)
- Хелен Мароулис (США)
- Эвелина Николова (Болгария)