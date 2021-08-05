Шанс на друге "золото" для України у Токіо
Суперницею української каратистки була Вень Цзи-Юнь з Китайського Тайбею. Анжеліка Терлюга першою пішла в атаку.
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Українка вже багато разів зустрічалась із Вень на різних змаганнях. Обопільну атаку провели каратистки та заробили свої перші бали у сутичці. Терлюга відразу спіймала суперницю на помилці – 3:1. Сталось це за 45 секунд до завершення поєдинку.
Анжеліка пробила у тулуб, але надійно у захисті діяла Вень. За одну секунду до завершення сутички судді розглядали епізод з влучення у голову українки. Рішення суддів – три очки для Цзи-Юнь. В останню секунду каратистки кинулись в атаку та обоє завдали удару. Усі чотири судді віддали перевагу українці, удар якої був сильнішим.