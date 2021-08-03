Черкасова виборола шосту "бронзу", феєрія борців: підсумки України на Олімпіаді 3 серпня

У вівторок, 3 серпня, відбувся 11-й день Олімпійських ігор-2020, у якому розіграли відразу 24 комплекти медалей. Україні у цей день також вдалося здобути нагороду.

У матчі за бронзову медаль з вільної боротьби Алла Черкасова у ваговій категорії до 68 кілограм перемогла японку Досьо Сару – досить швидко поклала на туше свою суперницю. Для України це вже 7 медаль на Олімпіаді, з яких шоста "бронза".

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Жан Беленюк і Парвіз Насібов, котрі виступають у боротьбі греко-римського стилю провели чудовий день. За його підсумками обоє кваліфікувалися до фіналу, де проведуть сутичку за золоту медаль. Це означає, що мінімум срібні нагороди вони собі гарантували. Беленюк здолав у півфіналі хорватського спортсмена, а Насібов в драматичному бою ліквідував єгиптянина.

У вільній боротьбі Ірина Коляденко дійшла до півфіналу, де поступилася борчині з Киргизстану. Тепер Ірині 4 серпня належить провести сутичку за бронзову медаль. Алла Черкасова, до слова, свій бій за бронзову нагороду виграла.

Вранці у кваліфікаційному забігу у бігу на 400 метрів Тетяна Мельник не вдало виступила, посівши останнє місце. Сергію Смелику не вдалося вийти до півфіналу в бігу на 200 метрів.

Павло Алтухов і Дмитро Янчук не змогли пробитися до фіналу у спринті на каное-двійці серед чоловіків – посіли 13 місце.

Марина Бех-Романчук у стрибках у довжину з шести спроб зробила аж 5 заступів. Лише одна спроба стала результативною – 6,88 метра. У підсумку українка посіла 5 місце.

У фіналі у спортивній гімнастиці у вправах на брусах Петро Пахнюк показав результат 14.533 та посів 7 місце.

Ігор Мусієнко був єдиним представником України в чоловічих змаганнях зі штовхання ядра. 27-річний Мусієнко не пройшов у фінал у секторі штовхання ядра. Він, на жаль, продемонстрував передостанній результат.

Кваліфікацію зі стрибків у кінному спорті не вдало провів Олександр Продан. Він показав результат 92,17.

В артистичному плаванні Марта Фєдіна та Анастасія Савчук показали результат 93.8620 (188.7953 в сумі) та вийшли до фіналу. 4 серпня вони поборються за медалі.

Результати Олімпіади-2020 3 серпня

Легка атлетика

Чоловіки – 400м з бар'єрами

1. Карстен Вархольм (Норвегія)

2. Рай Бенджамін (США)

3. Алісон Дос Сантос (Бразилія)

Жінки – довжина

1. Малаіка Міхамбо (Німеччина)

2. Бріттні Різ (США)

3. Есе Бруме (Нігерія)

Жінки – 200 м

1. Елейн Томпсон (Ямайка)

2. Крістін Мбома (Намібія)

3. Габріель Томас (США)

Жінки – 800 м

1. Атінг Му (США)

2. Кілі Годжкінсон (Велика Британія)

3. Ревін Роджерс (США)

Чоловіки – стрибки з жердиною

1. Арман Дюплантіс (Швеція)

2. Кріс Нільсен (США)

3. Тьяго Браз да Сілва (Бразилія)

Жінки молот

1. Аніта Влодарчик (Польща)

2. Ван Чжен (Китай)

3. Мальвіна Копрон (Польща)

Гребля на байдарках і каное

Чоловіки. К-1 1000 м

1. Куба

2. Китай

3. Німеччина

Жінки. К-2 500 м

1. Нова Зеландія

2. Польща

3. Угорщина

Жінки. К-1 200 м

1. Ліза Керрінгтон (Нова Зеландія)

2. Тереза Портела Рівас (Іспанія)

3. Емма Йоргенсен (Данія)

Чоловіки. С-2 1000 м

1. Балінт Копаш (Угорщина)

2. Адам Варга (Угорщина)

3. Фернандо Пімента (Португалія)

Бокс

Жінки, 57 кг

1. Сена Іріє (Японія)

2. Несті Метесіо (Філіппіни)

3. Ірма Теста (Італія)

3. Каррісс Артінгстолл (Велика Британія)

Вітрильний спорт

Чоловіки. Finn

1. Джайлс Скотт (Велика Британія)

2. Жомбор Берец (Угорщина)

3. Жоан Мендез Кардона (Іспанія)

Чоловіки. Nacra 17

1. Італія

2. Велика Британія

3. Німеччина

Жінки. Скіф. 49 Ф

1. Бразилія

2. Німеччина

3. Нідерланди

Стрибки у воду

Чоловіки, 3 м, індивідуальні стрибки

1. Сє Сиї (Китай)

2. Цзунюань Ван (Китай)

3. Джек Лавер (Велика Британія)

Велоспорт, трек

Чоловічий командний спринт

1. Нідерланди

2. Велика Британія

3. Франція

Жіноча гонка переслідування

1. Німеччина

2. Велика Британія

3. США

Бокс

Чоловіки. Вагова категорія до 69 кг

1. Роніель Іглесіас (Куба)

2. Пет Маккормак (Велика Британія)

3. Ейдан Волш (Ірландія)

3. Замковий Андрій (РОК)

Спортивна гімнастика

Чоловіки – бруси

1. Цзоу Цзиньюань (Китай)

2. Лукас Даузер (Німеччина)

3. Ферхат Арікан (Туреччина)

Жінки – колода

1. Ґуань Ченьчень (Китай)

2. Танг Ксіджин (Китай)

3. Сімона Байлс (США)

Чоловіки – перекладина

1. Дайкі Гашимото (Японія)

2. Тін Србич (Хорватія)

3. Нікіта Нагорний (РОК)

Спортивна боротьба

Жіноча боротьба – 68 кг

1. Таміра Менса-Сток (США)

2. Блессінг Оборудуду (Нігерія)

3. Алла Черкасова (Україна)

3. Мірім Жуманазарова (Киргистан)

Греко-римська боротьба – 97 кг

1. Муса Євлоєв (РОК)

2. Артур Алексанян (Вірменія)

3. Мохаммад Хаді Сараві (Іран)

3. Тадеуш Михалик (Польща)

Греко-римська боротьба – до 77 кг

1. Тамаш Лерінц (Угорщина)

2. Акжол Махмудов (Киргизстан)

3. Сохей Ябіку (Японія)

3. Рафік Гусейнов (Азербайджан)

Важка атлетика

Чоловіки – 109 кг

1. Акбар Джураєв (Узбекистан)

2. Сімон Мартіросян (Вірменія)

3. Артурс Плесніекс (Латвія)