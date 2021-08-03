Єдиний серед українців

Лише Петро Пахнюк представляв Україну 3 липня на змаганнях зі спортивної гімнастики. Українець поборовся за нагороди у паралельних брусах.

Цікаво Бех-Романчук у запеклій боротьбі посіла 5 місце на Олімпіаді-2020

Український гімнаст із результатом 14.533 посів лише 7 місце. Олімпійським чемпіоном став китаєць Жоу Джингуань – 16.233. "Срібло" у Токіо завоював представник Німеччини 28-річний Лукас Даузер. Трійку призерів замкнув гімнаст із Туреччини Ферхат Арікан.

Цікаво! На Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро Україна тріумфувала у паралельних брусах. На тих змаганнях "золото" здобув лідер збірної Олег Верняєв. Спортивний гімнаст не поїхав у Токіо через дискваліфікацію пов'язаною з допінгом.

Призери змагань

​1. Жоу Джингуань (Китай) – 16.233

2. Лукас Даузер (Німеччина) – 15.700

3. Ферхат Арікан (Туреччина) – 15.633

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7. Петро Пахнюк (Україна) – 14.533



Підсумкові результати / Скриншот із olympics.com