Буквально за місяць до Олімпіади, 1 липня, Варгольм оновив світовий рекорд, який тримався 29 років. Він приїхав у Токіо у статусі чинного чемпіона світу, але олімпійської медалі в активі норвежця ще не було.

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Світовий рекорд Варгольма становив 46.70 сек, олімпійський рекорд належав Кевіну Янгу – 46.78 сек (тримався з Барселони-1992).

Уже з перших метрів фінальної дистанції Варгольм захопив лідерство, відірвався від усіх. Бенджамін почав відігравати дистанцію на другій половині забігу, але норвежець тримав невелику перевагу, а на фініші додав ще більше.

Рей Бенджамін фінішував другим – його час 46.17 секунди. У будь-якому іншому забігу він би переміг та став володарем світового рекорду, але не в Токіо-2020.

45.94 секунди – це абсолютно історичний показник: світовий рекорд, олімпійський рекорд, а також перший в історії результат з 46 секунд на 400 метрів з бар'єрами.

Біг на 400 м з/б, фінал