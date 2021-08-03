Впевнена перемога Беленюка
Титулований український борець не без перешкод пробився у півфінал Олімпіади-2020. Суперник з Хорватії першим здобув очко у сутичці.
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Беленюк активніше поводив себе на килимі. Але 24-річний Іван Гуклек завершив перший період з мінімальною перевагою у рахунку 0:1. Вже на початку наступного періоду Беленюк отримав бал за активність та перевів суперника у партер. Жан легко та впевнено заробив 6 очок та майже вирішив долю переможця сутички – 1:7.
Українець на класі довів поєдинок до перемоги. Беленюк – у фіналі Олімпійських ігор-2020. Відразу два українських борці будуть боротись за "золото" у Токіо.
Беленюк у Токіо
- У першій сутичці на Олімпійських іграх-2020 Беленюк зустрівся із сербом Зурабі Датунашвілі. Український борець ефектно переміг суперника з рахунком 3:1.
- В 1/4 фіналу українець переміг алжирця Башира Сід Азара. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Беленюку, оскільки він взяв бал останнім.