Впевнена перемога Беленюка

Титулований український борець не без перешкод пробився у півфінал Олімпіади-2020. Суперник з Хорватії першим здобув очко у сутичці.

Оце так Насібов буде змагатись за "золото" Олімпіади-2020 з греко-римської боротьби

Беленюк активніше поводив себе на килимі. Але 24-річний Іван Гуклек завершив перший період з мінімальною перевагою у рахунку 0:1. Вже на початку наступного періоду Беленюк отримав бал за активність та перевів суперника у партер. Жан легко та впевнено заробив 6 очок та майже вирішив долю переможця сутички – 1:7.

Українець на класі довів поєдинок до перемоги. Беленюк – у фіналі Олімпійських ігор-2020. Відразу два українських борці будуть боротись за "золото" у Токіо.

Беленюк у Токіо