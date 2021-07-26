Невдалий день для України

Третій олімпійський день розпочався для України із сенсаційної поразки Ольги Харлан. Українська шаблістка в 1/16 фіналу поступилась 25-річній китаянці Ян Хен Ю з рахунком 12:15.

До теми Харлан потрібно визначитися: особисте життя, або фехтування, – Заслужений тренер України

Харлан вперше повертається додому з Олімпійських ігор без нагород. Причина в тому, що жіноча збірна України не змогла кваліфікуватися у командний олімпійський турнір.

Після поразки Ольга заявила, що візьме паузу у виступах.

На жаль, медаль не змогла здобути 20-річна дебютантка Олімпійських ігор Каміла Конотоп. Українська важкоатлетка посіла 5 місце у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Каміла посіла 4 місце у ривку, але провалилася у поштовху – 7 сходинка.

Варте уваги Українку Єлістратову відсторонили від змагань на Олімпіаді: є підозра на допінг

На жаль, розчарувала чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики. Українці посіли тільки 7 місце у командному багатоборстві.

На жаль, на результат нашої команди негативно вплинули дві помилки. Ілля Ковтун у вправах на брусах з високою складністю не втримався і впав. Через це він отримав оцінку 13.233.

Натомість Петро Пахнюк, виконуючи вправи на коні, зірвався зі снаряда, за що отримав оцінку 12.266. Проте Ілля Ковтун у наступній спробі показав результат 14.200, виправившись за невдалу спробу Пахнюка.

Наймолодший в історії чемпіон Європи Олексій Середа в парі з Олегом Сербіним посіли 6 місце на олімпійському турнірі із синхронних стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Денис Кесиль та Ігор Трояновський показали передостанні результати у своїх запливах і не вийшли у півфінал 200-метрівки батерфляєм.

Українці Ірині Маловичко не вистачило одного балу, щоб претендувати на фінал олімпійського турніру зі стендової стрільби.

Коу Лей, який представляє Україну в настільному тенісі, програв представнику Єгипту Омару Ассаром в 1/32 олімпійського турніру. Більше українців у цьому виді спорту на Олімпіаді у нас не залишилося.

Це важливо На Олімпіаді неочікувано перенесли змагання українців: причина

Маргарита Улітіна виграла другий матч групового етапу в бадмінтоні проти бразилійки Фабіани Сілви. Через поразку в першій грі українка зберігає мінімальні шанси пройти у наступний раунд

Разом з тим, 26 липня були й позитивні виступи. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна з боями перемогла австралійку Айлу Томлянович.

Світоліна програла перший сет, але дотиснула суперницю. В 1/8 фіналу Еліна зіграє проти Марії Саккарі з Греції. Матч відбудеться 27 липня.

Вдало виступив дует українських сестер Людмили та Надії Кіченок. Наші тенісистки обіграли італійок Сару Еррані і Ясмін Паоліні з рахунком 7:6, 6:2. Сестри Кіченок пробилися до чвертьфіналу Олімпіади.

До речі Олімпійська надія України: чи встановить Ярослава Магучіх рекорд та виграє золоту медаль

Хто здобув медалі 26 липня

У понеділок, 26 липня, був розіграний 21 комплект медалей у 14 видах спорту.

Командне багатоборство (чоловіки)

1. ОКР

2. Японія

3. Китай

Синхронні стрибки у воду (чоловіки, 10 м, вишка)

1. Томас Дейлі / Меттью Лі (Велика Британія)

2. Чень Айсень / Цао Юань (Китай)

3. Олександр Бондар / Віктор Минибаєв (ОКР)

Фехтування

Жінки (шабля)

1. Софія Позднякова (ОКР)

2. Софія Велика (ОКР)

3. Манон Брюне (Франція)

Чоловіки (рапіра)

1. Чун Ка Лонг (Гонконг)

2. Даніеле Гароццо (Італія)

3. Олександр Чупеніч (Чехія)

Тхеквондо

Чоловіки (до 80 кг)

1. Максим Храмцов (ОКР)

2. Салех Ель-Шарабаті (Йорданія)

3. Тоні Канаєт (Хорватія)

3. Сейф Ейсса (Єгипет)

Жінки (до 67 кг)

1. Матеа Єліч (Хорватія)

2. Лорен Вільямс (Велика Британія)

3. Рут Гбагбі (Кот-д'Івуар)

3. Хедая Вахбі (Єгипет)

Триатлон (чоловіки)

1. Крістіан Блюмменфельт (Норвегія)

2. Алекс Йі (Велика Британія)

3. Хайден Вільде (Нова Зеландія)

Плавання

Жінки (100 м, батерфляй)

1. Маргарет Макніл (Канада)

2. Чжан Юйфей (Китай)

3. Емма Маккеон (Австралія)

Жінки (400 м, вільний стиль)

1. Аріарне Тітмус (Австралія)

2. Кетлін Ледекі (США)

3. Лі Бінцзе (Китай)

Чоловіки (100 м, брас)

1. Адам Піті (Велика Британія)

2. Арно Каммінга (Нідерланди)

3. Ніколо Мартіненгі (Італія)

Чоловіки (естафета, 4х100 м, вільний стиль)

1. США

2. Італія

3. Австралія

Скейтбординг

Жінки (стріт)

1. Момідзі Нісія (Японія)

2. Райсса Ліл (Бразилія)

3. Фуна Накаямі (Японія)

Стендова стрільба (жінки, круглий стенд)

1. Ембер Інгліш (США)

2. Діана Бакосі (Італія)

3. Мень Вей (Китай)

Стрільба (чоловіки, круглий стенд)

1. Вінсент Хенкок (США)

2. Йеспер Хансен (Данія)

3. Абдулла Аль-Рашиді (Кувейт)

Маунтинбайк (чоловіки)

1. Томас Підкок (Великобританія)

2. Матіас Флюкігер (Швейцарія)

3. Давид Валеро (Іспанія)

Гребний слалом (чоловіки, каное-одиночка)

1. Беньямін Савшек (Словенія)

2. Лукаш Роган (Чехія)

3. Сідеріс Тасіадіс (Німеччина)

Стрільба з лука (чоловіки, командні змагання)

1. Південна Корея

2. Тайвань

3. Японія

Дзюдо

Жінки (до 57 кг)

1. Нора Г'якова (Косово)

2. Сара-Леоні Сізік (Франція)

3. Цукаса Йосіда (Японія)

3. Джессіка Клімкейт (Канада)

Чоловіки (до 73 кг)

1. Сехей Оно (Японія)

2. Лаша Шавдатуашвілі (Грузія)

3. Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголія)

3. Ан Чхан Рим (Південна Корея)

Настільний теніс (змішані пари)

1. Японія

2. Китай

3. Тайвань

Важка атлетика (жінки, до 55 кг)

1. Діас Хіділін (Філіппіни)

2. Ляо Цююнь (Китай)

3. Зульфія Чіншанло (Казахстан)

Цікаві факти Олімпіади