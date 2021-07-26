Еліна Світоліна – Айла Томлянович 2:1 (4:6, 6:3, 6:4)

До слова Сестри Кіченок впевнено пройшли до чвертьфіналу Олімпіади-2020

Повівши в рахунку 2:0 у першому сеті, потім Еліна програла чотири гейми поспіль, а потім і віддала партію – 4:6.

Вирівняти ситуацію Світоліній вдалося у другому сеті, по ходу якого одеситка поступалася суперниці – 1:3, але в підсумку виграла завдяки п'яти взятим геймам – 6:3. У вирішальній партії українка, хоч і не без нервів, але все ж схилила шальки терезів на свій бік – 4:6, 6:3, 6:4 на користь Еліни.

Тепер Світоліна побореться за вихід до чвертьфіналу з Марією Саккарі з Греції (19), яка легко обіграла сербку Ніну Стоянович (92) – 6:1, 6:2.

Еліна Світоліна – Айла Томлянович: статистика