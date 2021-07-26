Тайфун, який суне на Токіо, отримав назву Непартак. Столицю Японії негода має накрити у вівторок, 27 липня. Аби запобігти зриву Олімпійських ігор, організатори перенесли ряд змагань.

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На вівторок, 27 липня, був запланований виступ української лучниці Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. 28 липня свій виступ мала розпочати й лучниця Вероніка Марченко. Їх змагання перенесено.

Так само перенесли і змагання з веслування. Серед них і півфінальний заплив у веслуванні двійок за участі Ігора Хмари та Станіслава Ковальова, який був запланований на середу, 28 липня.

Коли відбудуться перенесені змагання – поки невідомо.