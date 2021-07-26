Ярославі Магучіх лише 19 років. Але вона вже у повний голос заявила про себе. Перемоги на юнацьких Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи серед молоді, перемога на чемпіонаті Європи в приміщенні.

Варте уваги Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

У 2021 році Магучіх – лідерка світового сезону, адже їй підкорилася висота у 2,03 метра. Тож від неї очікується і перемога на Олімпіаді-2020.

Головна суперниця Магучіх на змаганнях – Марія Ласіцкене з ОКР, а також ще одна українка Юлія Левченко. Саме Ласіцкене обійшла Магучіх на чемпіонаті світу у 2019 році, взявши висоту у 2,06 метра. Тож українка прагнутиме взяти реванш.

Експерти вважають саме Магучіх головною фавориткою змагань. У Favbet на її перемогу виставили коефіцієнт 1,8. Для прикладу, на перемогу Ласіцкене – коефіцієнт 4.

Принести перемогу Україні може і Юлія Левченко. її шанс букмекери оцінили коефіцієнтом 6.

Україну в цій дисципліні представлятиме і Ірина Геращенко. Однак її перемога буде доволі неочікуваною – коефіцієнт 30 на здобуття нею олімпійського золота.

Чи підкориться Магучіх світовий рекорд

Світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок було встановлено 30 серпня 1987 року в Римі. Болгарка Стефка Костадінова стрибнула на 2,09 метра. Після цього майже 34 роки ніхто не може не те, що побити цей рекорд, але й повторити його. Найближчою була Бланка Влашич, яка 31 серпня 2009 року стрибнула на 2,08 метра.

У Ярослави Магучіх найкращий показник – 2,04 метра, який вона показала у 2019 році. Чи зможе вона покращити свій показник на Олімпіаді? Цілком. Адже у 2021 році вона з кожними змаганнями "добирала сантиметри", і поки зупинилася на 2,03 метра. Але чи цього вистарчить для встановлення світового рекорду? У Favbet пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 5 на те, що Магучіх підкориться світовий рекорд на Олімпіаді-2020.