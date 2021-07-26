Харлан підвела підсумок виступу на Олімпіади-2020. Титулована українська фехтувальниця сенсаційно вибула зі змагань вже після першого поєдинку.

Дивіться також Українка Харлан сенсаційно покинула Олімпіаду після першого поєдинку

"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями. Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною. Півтора року без змагальної практики – мабуть вплинуло на мене", – написала Ольга.

Зараз я дуже хочу відпочити морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати, скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася. Я ніколи не була так відверта у соціальних мережах. Просто розумію, що буде багато питань. Так що може моїм маленьким одкровенням їх буде менше,

– заявила Харлан.

Що відомо про досягнення Харлан?

Харлан – олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008, срібна призерка Олімпіади в Ріо 2016 в командній шаблі. В індивідуальній першості двічі ставала бронзовою призеркою ігор – в Лондоні-2012 і Ріо-2016.