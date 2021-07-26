Перемога Нісії – історичний момент у світі спорту. Японка стала другою наймолодшою "золотою" призеркою літніх ігор.

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У фіналі змагань зі скейтбордингу Нісія змагалася із 13-річною спортсменкою із Бразилії Райссою Ліл. У результаті Нісія здобула 15,26 бала. В організаційному комітеті Олімпіади-2020 вже заявили, що це "наймолодший п'єдестал".

Загалом японські спортсмени вже здобули під час цьогорічних літніх ігор 6 медалей:

6 золотих;

1 срібну;

1 бронзову.

Зауважте! Попередній рекорд здобула американка Марджорі Ґестрінґ. Свою золоту медаль вона виборола у віці 13 років і 286 днів. Це сталося під час літньої Олімпіади-1936 року.

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