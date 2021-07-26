Перемога Нісії – історичний момент у світі спорту. Японка стала другою наймолодшою "золотою" призеркою літніх ігор.
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У фіналі змагань зі скейтбордингу Нісія змагалася із 13-річною спортсменкою із Бразилії Райссою Ліл. У результаті Нісія здобула 15,26 бала. В організаційному комітеті Олімпіади-2020 вже заявили, що це "наймолодший п'єдестал".
Загалом японські спортсмени вже здобули під час цьогорічних літніх ігор 6 медалей:
- 6 золотих;
- 1 срібну;
- 1 бронзову.
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Хто став першим в історії чемпіоном зі скейтбордингу
- Першим в історії олімпійським чемпіоном зі скейтбордингу став також громадянин Японії – 22-річний Юто Хорігоме.
- Він здобув 37,18 бала, випередивши бразилійця Кельвіна Хофера.
- Світові ЗМІ вже відзначають, що Хорігоме назавжди вписав своє ім'я в історію Олімпійських ігор.