24 липня збірній України вдалося посісти рятівне 8 місце у кваліфікації та вийти до фіналу змагань зі спортивної гімнастики.

До слова Український гімнаст Радівілов не зміг вийти у фінал коронної дисципліни через прикру помилку

Результати фіналу

У фіналі командного багатоборства Олімпійських Ігор-2020 зі спортивної гімнастики Україна посіла 7 місце. Українці виступили краще, аніж у кваліфікації.

Україну прдеставили 4 гімнасти у фіналі. Ігор Радівілов виступив у вправах на кільцях та опорному стрибку. Євген Юденков, Петро Пахнюк та Ілля Ковтун змагалися в інших дисциплінах.

На жаль, на результат нашої команди негативно вплинули дві помилки. Ілля Ковтун у вправах на брусах з високою складністю не втримався і впав. Через це він отримав оцінку 13.233.

Натомість Петро Пахнюк, виконуючи вправи на коні, зірвався зі снаряда, за що отримав оцінку 12.266. Проте Ілля Ковтун у наступній спробі показав результат 14.200, виправившись за невдалу спробу Пахнюка.

Результати командного багатоборства

1. ОКР – 262.500

2. Японія – 262.397

3. Китай – 261.894

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7. Україна – 246.394