Неудачный день для Украины

Третий олимпийский день начался для Украины с сенсационного поражения Ольги Харлан. Украинская саблистка в 1/16 финала уступила 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

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Харлан впервые возвращается домой с Олимпийских игр без наград. Причина в том, что женская сборная Украины не смогла квалифицироваться в командный олимпийский турнир.

После поражения Ольга заявила, что возьмет паузу в выступлениях.

К сожалению, медаль не смогла получить 20-летняя дебютантка Олимпийских игр Камила Конотоп. Украинская тяжелоатлетка заняла 5 место в весовой категории до 55 килограммов.

Камила заняла 4 место в рывке, но провалилась в толчке – 7-е место.

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К сожалению, разочаровала мужская сборная Украины по спортивной гимнастике. Украинцы заняли только 7 место в командном многоборье.

К сожалению, на результат нашей команды негативно повлияли две ошибки. Илья Ковтун в упражнениях на брусьях с высокой сложностью не удержался и упал. За это он получил оценку 13.233.

Петр Пахнюк, выполняя упражнения на лошади, сорвался со снаряда, за что получил оценку 12.266. Однако Илья Ковтун в следующей попытке показал результат 14.200, исправившись за неудачную попытку Пахнюка.

Самый молодой в истории чемпион Европы Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли 6 место на олимпийском турнире по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Денис Кесиль и Игорь Трояновский показали предпоследние результаты в своих заплывах и не вышли в полуфинал 200-метровки баттерфляем.

Украинке Ирине Маловичко не хватило одного балла, чтобы претендовать на финал олимпийского турнира по стендовой стрельбе.

Коу Лей, который представляет Украину в настольном теннисе, проиграл представителю Египта Омару Ассаром в 1/32 олимпийского турнира. Больше украинцев в этом виде спорта на Олимпиаде у нас не осталось.

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Маргарита Улитина выиграла второй матч группового этапа в бадминтоне против бразильянки Фабианы Силвы. Из-за поражения в первой игре украинка сохраняет минимальные шансы пройти в следующий раунд

Вместе с тем 26 июля были и положительные выступления. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина с боями победила австралийку Айлу Томлянович.

Свитолина проиграла первый сет, но дожала соперницу. В 1/8 финала Элина сыграет против Марии Саккари из Греции. Матч состоится 27 июля.

Удачно выступил дуэт украинских сестер Людмилы и Надежды Киченок. Наши теннисистки обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини со счетом 7:6, 6:2. Сестры Киченок пробились в четвертьфинал Олимпиады.

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Кто получил медали 26 июля

В понедельник, 26 июля, был разыгран 21 комплект медалей в 14 видах спорта.

Командное многоборье (мужчины)

1. ОКР

2. Япония

3. Китай

Синхронные прыжки в воду (мужчины, 10 м, вышка)

1. Томас Дейли / Мэттью Ли (Великобритания)

2. Чэнь Айсэнь / Цао Юань (Китай)

3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (ОКР)

Фехтование

Женщины (сабля)

1. Софья Позднякова (ОКР)

2. София Великая (ОКР)

3. Манон Брюне (Франция)

Мужчины (рапира)

1. Чун Ка Лонг (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чупенич (Чехия)

Тхэквондо

Мужчины (до 80 кг)

1. Максим Храмцов (ОКР)

2. Салех Эль-Шарабати (Иордания)

3. Тони Канает (Хорватия)

3. Сейф Эйсса (Египет)

Женщины (до 67 кг)

1. Матеа Елич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Рут Гбагби (Кот-д'ивуар)

3. Хедая Вахби (Египет)

Триатлон (мужчины)

1. Кристиан Блюмменфельт (Норвегия)

2. Алекс Йи (Великобритания)

3. Хайден Вильде (Новая Зеландия)

Плавание

Женщины (100 м, баттерфляй)

1. Маргарет Макнил (Канада)

2. Чжан Юйфэй (Китай)

3. Эмма Маккеон (Австралия)

Женщины (400 м, свободный стиль)

1. Ариарне Титмус (Австралия)

2. Кэтлин Ледеки (США)

3. Ли Бинцзе (Китай)

Мужчины (100 м, брасс)

1. Адам Пити (Великобритания)

2. Арно Камминга (Нидерланды)

3. Николо Мартиненги (Италия)

Мужчины (Эстафета, 4х100 м, вольный стиль)

1. США

2. Италия

3. Австралия

Скейтбординг

Женщины (стрит)

1. Момидзи Нисия (Япония)

2. Райсса Лил (Бразилия)

3. Фуна Накаями (Япония)

Стендовая стрельба (женщины, круглый стенд)

1. Эмбер Инглиш (США)

2. Диана Бакоси (Италия)

3. Мень Вэй (Китай)

Стрельба (мужчины, круглый стенд)

1. Винсент Хэнкок (США)

2. Йеспер Хансен (Дания)

3. Абдулла Аль-Рашиди (Кувейт)

Маунтинбайк (мужчины)

1. Томас Пидкок (Великобритания)

2. Матиас Флюкигер (Швейцария)

3. Давид Валеро (Испания)

Гребной слалом (мужчины, каноэ-одиночка)

1. Беньямин Савшек (Словения)

2. Лукаш Роган (Чехия)

3. Сидерис Тасиадис (Германия)

Стрельба из лука (мужчины, командные соревнования)

1. Южная Корея

2. Тайвань

3. Япония

Дзюдо

Женщины (до 57 кг)

1. Нора Гьякова (Косово)

2. Сара-Леони Сизик (Франция)

3. Цукаса Йосида (Япония)

3. Джессика Климкейт (Канада)

Мужчины (до 73 кг)

1. Сехей Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Ценд-Очир Цогтбаатар (Монголия)

3. Ан Чхан Рим (Южная Корея)

Настольный теннис (смешанные пары)

1. Япония

2. Китай

3. Тайвань

Тяжелая атлетика (женщины, до 55 кг)

1. Диас Хидилин (Филиппины)

2. Ляо Цююнь (Китай)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан)

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