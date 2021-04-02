Новий тренер збірної України з біатлону, Олімпіада в КНДР: новини спорту 1 квітня

У четвер, 1 квітня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Словенський фахівець Урош Велепець став головним тренером жіночої збірної України з біатлону. Спеціаліст готуватиме жіночу команду до олімпійського сезону 2021/22.

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Як повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, було прийнято рішення запропонувати роботу з чоловічою командою Юраю Санітрі, а з жіночою – Урошу Велепецю. Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.

Велепець повернувся в збірну України

Велепець керував жіночою командою України з 2015-го по 2018 рік. Після цього він був тренером чоловічої збірної Словенії і особистим тренером Юлії Джими.

Південна Корея та КНДР хочуть спільно провести літні Олімпійські ігри у 2032 році. Уряд Південної Кореї відправив відповідну пропозицію Міжнародному олімпійському комітету (МОК).

Разом з тим, у МОК називають австралійське місто Брісбен фаворитом у боротьбі за право прийняти Олімпійські ігри у 2032 році.

Тому Південна Корея попросила МОК не поспішати з рішенням. Зокрема, Сеул попросив МОК продовжити переговори з містами-конкурентами Брісбена.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у 2018 році домовилися про співпрацю для спільного проведення Олімпійських ігор 2032 року. Михайлюк провів найрезультативніший матч за Оклахому

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону НБА за Оклахому. Михайлюк допоміг своїй команді здолати Торонто.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк вийшов у старті і провів на майданчику 35 хвилин і 33 секунди. За цей час він заробив 22 очка, зробив 9 підбирань.

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем команди. 9 підбирань – це рекорд кар'єри українця в НБА. Також це найрезультативніший матч в сезоні для Михайлюка.

5 квітня главу комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі чекає суд. 71-річний італієць виступатиме в якості відповідача по справі про встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини.