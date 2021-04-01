Словенський фахівець Урош Велепець став головним тренером жіночої збірної України з біатлону. Спеціаліст готуватиме жіночу команду до олімпійського сезону 2021/22.

Помічниками Велепеця стали Олександр Кравченко та Ігор Ященко.

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Як повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, було прийнято рішення запропонувати роботу з чоловічою командою Юраю Санітрі, а з жіночою – Урошу Велепецю.

Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.

Велепець повернувся в збірну України

Велепець керував жіночою командою України з 2015-го по 2018 рік. Після цього він був тренером чоловічої збірної Словенії і особистим тренером Юлії Джими.