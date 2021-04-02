Новий тренер збірної України з біатлону, Олімпіада в КНДР: новини спорту 1 квітня
У четвер, 1 квітня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.
Джерело:24 канал
Урош Велепець очолив збірну України з біатлону
Словенський фахівець Урош Велепець став головним тренером жіночої збірної України з біатлону. Спеціаліст готуватиме жіночу команду до олімпійського сезону 2021/22.
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Як повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, було прийнято рішення запропонувати роботу з чоловічою командою Юраю Санітрі, а з жіночою – Урошу Велепецю. Словацький і словенський фахівці прийняли пропозицію і готуватимуть наших спортсменів до Олімпіади.
Велепець повернувся в збірну України
Велепець керував жіночою командою України з 2015-го по 2018 рік. Після цього він був тренером чоловічої збірної Словенії і особистим тренером Юлії Джими.
Південна Корея запропонувала провести Олімпійські ігри разом з КНДР
Південна Корея та КНДР хочуть спільно провести літні Олімпійські ігри у 2032 році. Уряд Південної Кореї відправив відповідну пропозицію Міжнародному олімпійському комітету (МОК).
Разом з тим, у МОК називають австралійське місто Брісбен фаворитом у боротьбі за право прийняти Олімпійські ігри у 2032 році.
Тому Південна Корея попросила МОК не поспішати з рішенням. Зокрема, Сеул попросив МОК продовжити переговори з містами-конкурентами Брісбена.
Михайлюк провів найрезультативніший матч за Оклахому
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону НБА за Оклахому. Михайлюк допоміг своїй команді здолати Торонто.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк вийшов у старті і провів на майданчику 35 хвилин і 33 секунди. За цей час він заробив 22 очка, зробив 9 підбирань.
Михайлюк став найрезультативнішим гравцем команди. 9 підбирань – це рекорд кар'єри українця в НБА. Також це найрезультативніший матч в сезоні для Михайлюка.
Новий скандал з Лучано Лучі
5 квітня главу комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі чекає суд. 71-річний італієць виступатиме в якості відповідача по справі про встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини.
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