Не визнає батьківство і ухиляється від аліментів: Лучано Лучі потрапив під суд
У понеділок ,5 квітня, Главу комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі чекає суд. 71-річний італієць виступатиме в якості відповідача по справі про встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини.
Джерело:ТаТоТаке
71-річного чиновника звинувачують в тому, що він не визнає батьківство і ухиляється від сплати аліментів громадянці України.
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З приводу "обліко морале" пана Лучі. Зараз у нього інші турботи, оскільки 5 квітня його самого чекає суд. Причому, він буде виступати в якості відповідача. Ця інформація з судових інстанцій нашої країни є у відкритому доступі. У Святошинському суді міста Києва позивач – Яна Коваль. Справа дуже делікатна – встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини,
– йдеться у повідомленні джерела.
Нещодавній конфлікт з Лучано Лучі
- 6 березня відбувся матч Олімпік – Шахтар у рамках 17 туру УПЛ. Переможцем протистояння стали підопічні Луїша Каштру – 0:1.
- Та матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка. Головний арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв сумнівне рішення і скасував гол команди Юрія Калітвінцева, скориставшись системою VAR.
- Президент Олімпіка Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера та нецензурно висловився щодо роботи арбітра та Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили проводити домашні матчі на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського та оштрафували на 500 тисяч гривень.
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