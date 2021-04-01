У понеділок ,5 квітня, Главу комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі чекає суд. 71-річний італієць виступатиме в якості відповідача по справі про встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини.

71-річного чиновника звинувачують в тому, що він не визнає батьківство і ухиляється від сплати аліментів громадянці України.

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З приводу "обліко морале" пана Лучі. Зараз у нього інші турботи, оскільки 5 квітня його самого чекає суд. Причому, він буде виступати в якості відповідача. Ця інформація з судових інстанцій нашої країни є у відкритому доступі. У Святошинському суді міста Києва позивач – Яна Коваль. Справа дуже делікатна – встановлення факту батьківства і стягнення аліментів для забезпечення дитини,

– йдеться у повідомленні джерела.

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