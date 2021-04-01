Російські легкоатлети на Іграх в Токіо мають право виступати під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР). Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) 18 березня прийняла рішення відновити видачу статусів нейтральних спортсменів російським легкоатлетам.

В 2021 році статуси, що дають право виступати на великих міжнародних стартах, можуть отримати не більше десяти російських спортсменів без права заміни.

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Як отримати нейтральний статус

Для цього всім бажаючим брати участь в Олімпіади-2020 потрібно подати заявку на отримання нейтрального статусу до Світової легкоатлетичної асоціації.

Далі кандидати на поїздку в Токіо повинні будуть здати три позазмагальних допінг-теста за 10 місяців до початку змагань. Заявки приймаються до 7 червня.

Що відомо про Олімпійський комітет Росії