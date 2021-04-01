Російським легкоатлетам доведеться відмовитися від батьківщини для участі в Олімпіаді
Російські легкоатлети на Іграх в Токіо мають право виступати під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР). Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) 18 березня прийняла рішення відновити видачу статусів нейтральних спортсменів російським легкоатлетам.
Джерело:World Athletics
В 2021 році статуси, що дають право виступати на великих міжнародних стартах, можуть отримати не більше десяти російських спортсменів без права заміни.
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Як отримати нейтральний статус
Для цього всім бажаючим брати участь в Олімпіади-2020 потрібно подати заявку на отримання нейтрального статусу до Світової легкоатлетичної асоціації.
Далі кандидати на поїздку в Токіо повинні будуть здати три позазмагальних допінг-теста за 10 місяців до початку змагань. Заявки приймаються до 7 червня.
Що відомо про Олімпійський комітет Росії
- Російські спортсмени представлятимуть Олімпійський комітет Росії, але використовувати як назву команди можуть тільки англомовну абревіатуру ROC, а не її розшифровку.
- На прапорі буде емблема ОКР – без напису "Олімпійський комітет Росії", але зі збереженням кольорів прапора.
- На екіпіровці спортсменів російські прапори повинні бути замінені емблемою ROC. Слова "Олімпійський комітет Росії" замінені абревіатурою ROC. Якщо останнє неможливо, то не менше помітно повинні бути нанесені слова "Нейтральний атлет". Також абревіатура ROC має бути присутня на всьому спорядженні. Саме через це форму збірної довелося доробляти.
- Музика, яка буде грати замість гімну Росії, буде затверджена виконкомом МОК відповідно до правил Олімпійської хартії.
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