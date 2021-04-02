В четверг, 1 апреля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Урош Велепец возглавил сборную Украины по биатлону

Словенский специалист Урош Велепец стал главным тренером женской сборной Украины по биатлону. Специалист будет готовить женскую команду к олимпийскому сезону 2021/22.

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Как сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, было принято решение предложить работу с мужской командой Юраю Санитре, а с женской – Урошу Велепецу. Словацкий и словенский специалисты приняли предложение и будут готовить наших спортсменов к Олимпиаде.

Велепец вернулся в сборную Украины

Велепец руководил женской командой Украины с 2015-го по 2018 год. После этого он был тренером мужской сборной Словении и личным тренером Юлии Джимы.

Южная Корея предложила провести Олимпийские игры вместе с КНДР

Южная Корея и КНДР хотят совместно провести летние Олимпийские игры в 2032 году. Правительство Южной Кореи отправило соответствующее предложение Международному олимпийскому комитету (МОК).

Вместе с тем, в МОК называют австралийский город Брисбен фаворитом в борьбе за право принять Олимпийские игры в 2032 году.

Поэтому Южная Корея попросила МОК не спешить с решением. В частности, Сеул попросил МОК продолжить переговоры с городами-конкурентами Брисбена.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в 2018 году договорились о сотрудничестве для совместного проведения Олимпийских игр 2032 года.

Михайлюк провел самый результативный матч за Оклахому

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел самый результативный матч сезона НБА за Оклахому. Михайлюк помог своей команде одолеть Торонто.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк вышел в старте и провел на площадке 35 минут и 33 секунды. За это время он заработал 22 очка, сделал 9 подборов.

Михайлюк стал самым результативным игроком команды. 9 подборов – это рекорд карьеры украинца в НБА. Также это самый результативный матч в сезоне для Михайлюка.

Новый скандал с Лучано Лучи

5 апреля главу комитета арбитров УАФ Лучано Луче ждет суд. 71-летний итальянец будет выступать в качестве ответчика по делу об установлении факта отцовства и взыскании алиментов для обеспечения ребенка.