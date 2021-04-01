Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону НБА за Оклахому. Михайлюк допоміг своїй команді здолати Торонто.

Оклахома-Сіті – Торонто 113:103 (30:32, 29:35, 28:22, 26:14)

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Команди рівно розпочали гру, після чого гості пішли у відрив +12. Під завершення чверті Оклахома скоротила відставання до одного влучного кидка.

У другій 12-хвилині Торонто продовжував домінувати і пішов на велику перерве з перевагою +8. Команда Михайлюка почала відіграватися у третій чверті, в якій вперше за довгий час повернула собі лідерство.

Господарі провели потужне завершення матчу і вирвали перемогу +10.

Рекордсмен Михайлюк

Український баскетболіст Святослав Михайлюк вийшов у старті і провів на майданчику 35 хвилин і 33 секунди. За цей час він заробив 22 очка, зробив 9 підбирань.

Михайлюк став найрезультативнішим гравцем команди. 9 підбирань – це рекорд кар'єри українця в НБА. Також це найрезультативніший матч в сезоні для Михайлюка.

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